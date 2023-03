Inhaltsverzeichnis Technische Zeichnungen mit FreeCAD, Teil 2 Projektion per Klick Ansichtengruppen Schnittführung Detailansicht und Rahmenansicht Artikel in Make Magazin 1/2023 lesen

Vielleicht erinnern Sie sich an den ersten Artikel dieser Serie: Darin haben wir einen universellen Flaschenverschluss entworfen, uns Maße überlegt und den mit der Open-Source-Software FreeCAD in 3D konstruiert. Außerdem haben wir für die technische Zeichnung, die man braucht, um den Entwurf später etwa aus Holz drechseln zu können, in FreeCAD eine passende Zeichnungsvorlage ausgewählt und bereits das Schriftfeld ausgefüllt. Doch der Rest des Blatts ist noch leer – den gilt es jetzt mit nützlichen Ansichten zu füllen.

Wenn man einen dreidimensionalen Gegenstand auf einer technischer Zeichnung zweidimensional abbilden will, wählt man in der Regel die sogenannte Dreitafelprojektion. Diese besteht aus den Ansichten Vorderansicht, Seitenansicht und Draufsicht. Zeichnet man noch von Hand, ist das Schöne dabei, dass man Dimensionen und Maße von einer Ansicht auf die anderen Ansichten projizieren kann. Auch wenn das beim Zeichnen mit Software in FreeCAD keine Rolle mehr spielt, behält man bei der Darstellung meist die aus der traditionellen Methode resultierende Blatteinteilung bei, weil diese das "Lesen" der Zeichnung erleichtert.

Beim Zeichnen von Hand teilte man die Zeichenfläche zunächst in vier Bereiche ein. Dann begann man mit der Vorderansicht links oben. Dann folgte die Seitenansicht von links, die rechts oben auf der Seite Platz fand. Dabei konnte man die Höhen-Dimensionen einfach mit horizontalen Linien von links nach rechts übertragen.