Inhaltsverzeichnis Der optimale PC: Hardware-Kaufberatung für Prozessoren, SSDs, RAM & Co. Prozessor: Mehr Kerne, mehr Leistung

Prozessoren im Leistungsvergleich Das passende Mainboard SSD-Speicher Bauvorschläge in der Übersicht Vergleichstabelle Bauvorschläge Artikel in c't 24/2020 lesen

Wenn die Tage kürzer werden, bleibt wieder mehr Zeit zum Basteln. Wer einen Desktop-PC selbst zusammenstellen und bauen möchte, muss sich jedoch zunächst durch das riesige Angebot an Hardware-Komponenten kämpfen. Wir geben in diesem Ratgeber Tipps für die Auswahl der wichtigsten Bauteile wie Prozessor, Mainboard, SSD und Arbeitsspeicher. Die separate Grafikkarten-Kaufberatung erklärt, welche Grafikkarte für Ihre Zwecke am besten passt. Selbstverständlich gelten die Empfehlungen und Tipps auch beim Kauf eines Komplettsystems oder für das Aufrüsten eines vorhandenen Desktop-PCs.

Vor der Auswahl der Hardware sollten Sie sich genau überlegen, welche Aufgaben der Rechner erfüllen soll. Eine untermotorisierte Maschine, die später für viel Geld aufgerüstet werden muss, lässt sich dadurch ebenso vermeiden wie ein überdimensionierter Bolide, bei dem die teuer bezahlte Hardware ungenutzt vor sich hin altert und die Stromrechnung nach oben treibt.

Einen Komplettrechner zu kaufen und diesen gleich umzubauen, ist meist keine gute Idee. Denn Sie vereinen damit die Nachteile beider Konzepte: Zum einen verlieren Sie die vom Hersteller gegebene Garantie auf ein funktionierendes Gesamtsystem inklusive Betriebssystem und Treibern. Obendrein müssen Sie mit Einschränkungen leben, weil beispielsweise das Mainboard nur mit zwei DIMM-Slots ausgestattet ist oder das Netzteil nicht genügend Anschlüsse für leistungsstarke Grafikkarten mitbringt.