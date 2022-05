Telefonieren per WLAN

In meinem Bastelkeller habe ich keinen Mobilfunkempfang, aber WLAN. Obwohl ich im Menü meines Smartphones Voice over WiFi aktiviert habe, laufen eingehende Anrufe weiterhin auf die Mailbox. Ebenso wenig kann ich mobil telefonieren, wenn ich mich dort aufhalte. Habe ich eine Einstellmöglichkeit übersehen?

Grundsätzlich lässt sich Voice over WiFi (VoWiFi, auch Voice over WLAN) nur mit neueren Geräten nutzen. Wenn das Menü der SIM-Karte eine Aktivierung zulässt, ist die Funktion grundsätzlich auf dem Gerät vorhanden, muss aber nicht zwingend mit dem jeweiligen Provider funktionieren.

In einigen Tarifen ist die Nutzung von Voice over WiFi nicht möglich, beispielsweise bei den CallYa-Tarifen von Vodafone. Zwar wird der Menüpunkt zur Aktivierung von VoWiFi in vielen Fällen dennoch angezeigt, sie bleibt aber ohne Wirkung. Dann hilft nur ein Vertrags- oder Providerwechsel.

Je nach Vorgaben des Providers können die Elemente zur Konfiguration ganz oder teilweise fehlen. Wenn VoWiFi zur Verfügung steht, wird das üblicherweise in der Statuszeile angezeigt.

Laufzeitkunden bei Vodafone beispielsweise können VoWiFi nutzen. Im Zweifel sollten Sie Ihren Provider gezielt fragen, ob Ihr Tarif VoWiFi einschließt und ob das von Ihnen verwendete Smartphone-Modell unterstützt wird.

Damit VoWiFi technisch funktioniert, müssen im verwendeten WLAN-Netz die Ports 500 und 4500 für UDP freigegeben sein. Das ist etwa beim Gastnetz der Fritzbox nicht der Fall, wenn in der Konfiguration die Internetanwendungen beschränkt sind. Auch in kostenlosen Hotspots sind diese Ports häufig nicht nutzbar.

Ist VoWiFi aktiv und einsatzbereit, signalisieren die meisten Handys das durch ein entsprechendes Symbol in der Statuszeile. Da für Telefonate per VoWiFi im Ausland unter Umständen andere Tarife gelten als für VoLTE, kann diese Anzeige durchaus wichtig sein.

