Telemedizin: Anbieter Medgate behandelt Privatpatienten und ADAC-Mitglieder

Seit dem Jahr 2000 hat der Telemedizinanbieter Medgate nach eigenen Angaben mehr als 12 Millionen Telekonsultationen durchgeführt, davon eine fünfstellige Zahl in Deutschland. Erfolgten die Behandlungen und Arztgespräche anfangs per Telefon, bietet Medgate seit einigen Jahren auch Videosprechstunden an. Am häufigsten behandelt Medgate Infektionskrankheiten, gefolgt von Atemwegserkrankungen, Blasenentzündungen und Insektenstichen.

Wie kann ich die Plattform nutzen?

Wer Medgate verwenden möchte, benötigt die für iOS und Android verfügbare App. Derzeit können privat Versicherte sowie ADAC-Auslandsversicherte und -Premiummitglieder den Dienst über die ADAC Medical App nutzen. Medgate verspricht, seine Leistungen "in naher Zukunft" auch gesetzlich Versicherten beziehungsweise Selbstzahlern anzubieten.



Bei der Anmeldung in der App wählen Sie im Dropdown-Menü Ihre Krankenversicherung, außerdem benötigen Sie Ihre Krankenversichertenkarte und Personalausweis oder Pass. Anschließend können Sie einen Behandlungsgrund auswählen und einen Termin buchen.

Welche Kosten kommen auf mich zu?

Ihre private Krankenversicherung erstattet die bei der Behandlung über Medgate entstehenden Kosten. Sie können die Rechnung wie gewohnt einreichen.

Wo und wie werden die Daten gespeichert?

Die Daten werden gemäß Datenschutzgrundverordnung auf einem Server in Deutschland verarbeitet. Bei der Kontoerstellung erfasst Medgate für die Abrechnung und Dokumentation folgende Daten: E-Mail-Adresse, Name, Geburtsdatum, Adresse, Geschlecht und Versicherungsnummer.

Wie lange dauert es, bis ich eine Rückmeldung zu meinem Befund erhalte?

Patientinnen und Patienten erhalten innerhalb von 2 Stunden einen Rückruf vom Arzt – telefonisch oder per Video. Dabei bekommen Sie dann direkt Feedback vom Arzt, je nachdem besteht das Feedback dann aus Diagnose, Befund, Rezept oder Überweisung.

Was passiert, wenn ich nicht online behandelt werden kann?

Sofern ein über Medgate konsultierter Arzt bei Ihnen online keine Diagnose stellen kann, – etwa da eine spezielle körperliche Untersuchung notwendig ist – wird er Sie an einen Arzt vor Ort verweisen.

Wird mir nach der Behandlung ein Rezept oder E-Rezept ausgestellt?

Bei Bedarf und entsprechender Indikation kann digital und kontaktlos ein Rezept, eine Krankschreibung oder eine Überweisung zum Facharzt ausgestellt werden. Fast immer wird ein weiterer Termin zur Verlaufskontrolle vereinbart, um die Patienten bis zu ihrer Gesundung zu betreuen.

(mack)