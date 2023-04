Terminal eingefroren

Wenn ich im Terminal Strg+S drücke (weil ich reflexhaft etwas speichern will), dann friert offenbar das ganze Terminal ein. Was bedeutet das und wie komme ich da wieder raus?

Sie benutzen unfreiwillig ein Feature zur Datenflusssteuerung: Der Druck auf Strg+S sendet das XOFF-Signal ("transmission off") an die Gegenstelle und weist sie an, die Übertragung zu pausieren. Gedacht ist das Feature beispielsweise für serielle Drucker, die ankommende Daten nicht schnell genug verarbeiten können. Nichtsdestotrotz unterstützen auch moderne Terminal-Emulatoren diese "software flow control", obwohl es dort keine Gegenstelle im Sinne klassischer Terminals gibt.

Raus kommen Sie aus der Sache per Strg+Q, wodurch Sie ein XON-Signal senden. Die "Gegenstelle" setzt ihre Arbeit dann fort. Die Tastenkombinationen sind auch heutzutage noch sehr praktisch, um eine (zu) schnell vorbeirauschende Terminal-Ausgabe mit Strg+S einzufrieren, bis man in Ruhe fertig gelesen hat und die Ausgabe per Strg+Q fortsetzt.

(syt)