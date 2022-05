Inhaltsverzeichnis TheA500 Mini: Amiga-Spiele legal laden und eine virtuelle Festplatte einrichten Vorbereitung Spiele gratis und legal herunterladen Spiele installieren Amiberry-Emulationsmenü nutzen Joystick und Gamepad einstellen Workbench-Installation für virtuelle Festplatte vorbereiten Workbench installieren

TheA500 Mini sorgt für Aufsehen in der Retroszene: Eine Amiberry-Emulationsplattform im Amiga-500-Miniaturgehäuse mit modernen Anschlüssen, einer einfachen Bedienoberfläche und 25 Amiga-Spielen an Bord. Allerdings ist er nicht frei von Kritik: Vorinstalliert sind nur wenige Spiele-Klassiker und davon einige unbekanntere. Weitere Games bekam man bisher nur über Umwege auf das System.

Das ändert sich jetzt: Mit dem Firmware-Update 1.1.1. liefert Hersteller Retro Games nun auch die Unterstützung von Amiga-Image-Dateien. Nun lassen sich ADFs (Amiga Disk Files) auf einen eigens dafür vorbereiteten USB-Stick laden – sowohl Spiele als auch Tools.

Er sieht schon so aus wie ein echter Amiga. Mit ein paar Tricks und Kniffen kann man ihm auch mit mehr Amiga-Programmen versorgen. (Bild: heise online)

In unserem Ratgeber erklären wir, wie Sie auf dem TheA500 Mini Dateien im ADF-Format richtig einsetzen und legal und kostenlos an Amiga-Klassiker herankommen. Dazu haben wir zehn namhafte Spiele ausgesucht, die sich als ADF-Datei herunterladen und am Mini-Amiga nutzen lassen. Darunter befinden sich Amiga-Klassiker wie Dune 2, Katakis, Fire & Ice, Lotus 2, Ambermoon und viele mehr. Sie erfahren auch, wie man mit kleinen Tricks die eigentlich verborgenen Amiberry-Emulatoreinstellungen erreicht und konfiguriert, eine virtuelle Festplatte erstellt und darauf die Amiga-Workbench installiert – also die damalige Amiga-Bedienoberfläche.