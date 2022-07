Thunderbird öffnet Browserfenster

Mein Thunderbird führt ein seltsames Eigenleben: Er öffnet immer wieder ein Browserfenster. Früher rief er eine ungültige Adresse auf, jetzt ist das Fenster leer. Weder ein Update von Thunderbird noch ein Wechsel des Browsers haben das Problem beheben können. Was könnte ich noch versuchen?

Zunächst einmal sollten Sie in den Einstellungen den Aufruf externer Inhalte in Nachrichten unterbinden, das finden Sie unter Datenschutz/E-Mail-Inhalte. In den erweiterten Einstellungen sollten Sie zusätzlich mail.inline_attachments und javascript.enabled auf false setzen. Die erweiterten Einstellungen können Sie in den allgemeinen Einstellungen über die Schaltfläche "Konfiguration bearbeiten" ganz unten im Menü aufrufen. Dann sollte Thunderbird nicht mehr in der Lage sein, aktive Inhalte ohne Rückfrage auszuführen.

(hob)