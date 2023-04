Tipp: iPhone-Backups auf externe Festplatte auslagern

Frage: Mein iPhone besitzt 512 GByte Speicher, mein MacBook Pro ebenfalls. Allerdings ist die SSD schon gut gefüllt und ich möchte trotzdem Backups meines iPhones lokal mit dem Finder sichern und nicht in der iCloud. Kann ich sie auch auf einer SD-Karte oder externen Festplatte ablegen statt auf dem internen Systemvolume?

Mac & i antwortet: Ja, das geht auf mehreren Wegen. Besonders einfach klappt das mit dem Tool iMazing (ab 30 Euro). Hier können Sie ein beliebiges Speicherziel auswählen und haben zudem die Möglichkeit, Backups im WLAN zu automatisieren, was macOS so nicht anbietet.

Ist Ihnen die App zu teuer, können Sie auch unser AppleScript-Programm "iPhone-Backup-Zielordner (dmg; 1,4 MB)" verwenden. Es ist im Prinzip selbsterklärend und leitet den eigentlich fest vorgegebenen Speicherort kurzerhand zum gewünschten Ziel um. Dazu ersetzt das Tool den Ordner "Backup" unter ~/Library/Application Support/MobileSync durch einen sogenannten symbolischen Link (Symlink). Dieser verweist etwa auf eine externe Festplatte. Dahin schreibt die Backup-Funktion von macOS dann die Sicherung.

Mit unserem Tool "iPhone-Backup-Zielordner" ändern Sie die Zielordner für lokale iOS-Backups ohne Terminal-Gefummel.

Für die Aktion benötigt das Programm Festplattenvollzugriff, weil in "MobileSync" gewisse Aktionen sonst nicht erlaubt sind. Ziehen Sie das Tool dazu nach der Installation in den Programme-Ordner in den Abschnitt "Festplattenvollzugriff" des Reiters "Datenschutz" der Systemeinstellung "Sicherheit & Datenschutz" – das Programm weist Sie aber auch automatisch darauf hin.

Zielordner für Backup per Terminal bestimmen

Sollte das Tool bei Ihnen nicht funktionieren (getestet haben wir es ab macOS 10.15 Catalina) oder möchten Sie die Schritte lieber zu Fuß im Terminal nachvollziehen, gehen Sie wie folgt vor:

Stellen Sie zunächst sicher, dass kein Backup läuft. Bewegen Sie dazu den Mauspfeil auf die Fortschrittsanzeige in Form einer Tortengrafik oder den drehenden Pfeil hinter dem iPhone in der Seitenleiste des Finders. Die Grafik ändert sich bei Berührung in ein X. Klicken Sie es an, um den Vorgang abzubrechen. Warten Sie, bis der Fortschritt verschwindet.

Statt des Ordners "Backup" liegt ein symbolischer Link im Zielverzeichnis für iPhone-Backups, der auf eine externe SD-Karte zeigt. So belegt das iPhone-Backup keinen wertvollen Platz auf der kleinen MacBook-SSD.

Halten Sie die Option-Taste gedrückt und wechseln im Finder über das Menü "Gehe zu" in den versteckten Ordner "Library" und dort in "Application Support". Sofern dort der Ordner "MobileSync" fehlt, legen Sie ihn manuell an. Halten Sie die Schreibweise exakt ein. Wenn Sie bestehende Backups behalten möchten, kopieren Sie den Ordner "Backup" innerhalb von "MobileSync" auf das gewünschte Volume. Löschen Sie den Ordner danach aus "MobileSync" von Ihrer internen SSD.

Bewegen Sie sich nun eine Ebene höher in "Application Support", indem Sie mit gedrückter Cmd-Taste die Cursor-hoch-Taste betätigen. Benennen Sie den Ordner "MobileSync" vorübergehend in "MobileSyncA" um. Ohne diese Umbenennung erlaubt es das System dem Terminal nicht, den symbolischen Link anzulegen.

Öffnen Sie nun das Dienstprogramm Terminal und tippen ln -s gefolgt von einem Leerzeichen ein. Ziehen Sie nun den Backup-Ordner von Ihrem externen Laufwerk auf das Terminal, damit es den passenden Pfad dazu einfügt. Drücken Sie die Leertaste und tippen dann ~/Library/Application\ Support/MobileSyncA/Backup ein. Achten Sie auf den Backslash (Umschalt+Option+7) vor dem Leerzeichen in "Application Support". Die Tilde geben Sie mit Option + N ein. Im Terminal sollte nun etwa Folgendes stehen:

ln -s /Volumes/iOS-Backups/Backup ~/Library/Application\ Support /MobileSyncA/Backup

Nach Bestätigung mit Return legt das ln-Kommando einen symbolischen Link namens "Backup" in "MobileSyncA" an, der Zugriffe auf den hinter ln -s angegebenen Pfad umleitet. Heißen Ihre Laufwerke anders, passen Sie das Kommando gegebenenfalls an.

Benennen Sie abschließend "MobileSyncA" wieder in "MobileSync" um, damit die Backup-Funktion den erwarteten Ordner vorfindet.

Ab jetzt legt der Finder alle Backups auf dem externen Medium ab. Natürlich muss dieses dafür angeschlossen sein. Um zu sehen, ob das geklappt hat, klicken Sie im Finder-Fenster Ihr iPhone an und dann auf "Backups verwalten". Hier finden Sie alle Backups von iPhone, iPad und iPod touch, die macOS lokal abgelegt hat. Sie können darüber auch überflüssige Dateien löschen, um Platz zu schaffen. Wenn Sie den Mauszeiger eine Weile über der Zeile verweilen lassen, erscheint ein Pop-up mit näheren Angaben zum Gerätetyp. Klicken Sie eine Zeile einmal an und führen dann einen Sekundärklick darauf aus, gelangen Sie über ein Kontext-Menü und "Im Finder anzeigen" zu dem Speicherort.

Sie sollten allerdings wissen: Manche Daten landen nicht im Backup, zum Beispiel iCloud-Fotos, Apps, Musik und Filme. Diese können Sie in der Regel problemlos online nachladen beziehungsweise über den Mac erneut synchronisieren.

(lbe)