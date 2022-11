Inhaltsverzeichnis Tipps für Siri, Alexa und Google Assistant: Sprachassistenten im Griff Siri

1 "Hey Siri" (de)aktivieren

2 Siri offline nutzen

3 Mit Siri chatten Wissen, was Siri beherrscht HomePod-Siri in der Familie Günstiges Streaming, Alexa aufsetzen iCloud trifft die Konkurrenz Artikel in Mac & i 5/2022 lesen

Mittlerweile gibt es zahlreiche Sprachassistenzsysteme, die auch Apple-Nutzer problemlos einsetzen können. Neben Apples hauseigener Siri sind Amazon Alexa und Google Assistant besonders beliebt. Im Folgenden haben wir Ihnen 15 wichtige Tipps für den täglichen Umgang zusammengestellt.

Siri

1 "Hey Siri" (de)aktivieren

Mit dem Aktivierungsbefehl "Hey Siri" starten Sie den Sprachassistenten ganz ohne Knopfdruck. Ein- und ausschalten können Sie die Funktion zum Beispiel auf dem iPhone in den iOS-Einstellungen unter "Siri & Suchen". Hier legen Sie zudem fest, ob die gedrückte Seitentaste den Assistenten starten soll oder nicht. Möchten Sie den Sprachbefehl nur in einer bestimmten Situation unterbinden, legen Sie das iPhone einfach mit dem Display nach unten auf den Tisch oder decken es ab. Wünschen Sie, dass Siri auch dann reagiert (zum Beispiel, weil Ihr Gerät oft in einer Tasche steckt), gehen Sie in den Einstellungen zu "Bedienungshilfen > Siri" und schalten "Immer auf ‚Hey Siri‘ achten" ein.

Auf der Watch können Sie sich den Aktivierungsbefehl sparen. Es reicht normalerweise, den Arm anzuheben und loszusprechen. Hierfür muss in den watchOS-Einstellungen unter "Siri" die Funktion "Zum Sprechen anheben" eingeschaltet sein.