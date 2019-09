Tipps und Tricks für die Bewerbung

Bewerbungsarten: Viele Unternehmen akzeptieren nach wie vor auch Bewerbungsmappen, bevorzugen jedoch deutlich eine Online-Bewerbung über die Unternehmenswebseite. Dargestellt sind die von Firmen akzeptierten und die von Firmen und Bewerbern präferierten Bewerbungswege in Prozent (Mehrfachnennungen möglich). Befragt wurden Personalverantwortliche in Top-1000- und in IT-Unternehmen sowie 3300 Kandidaten aller Fachrichtungen.

(Bild: CHRIS-Studie 2019/Monster Deutschland)