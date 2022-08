Inhaltsverzeichnis Windows 11: Tipps zum Umgang mit dem Datei-Explorer Ansichten Kontextmenü und Menüleiste Schnellzugriff und Desktopsymbol Tastenkürzel Taskleiste und Funktionen Artikel in c't 17/2022 lesen

Der Explorer bleibt auch unter Windows 11 der Standard-Dateimanager. Der Kontakt mit ihm lässt sich kaum vermeiden, und zwar selbst dann, wenn Sie einen anderen Dateimanager verwenden. Denn der Explorer dient auch als Shell. Er ist also der Prozess, der hinter Desktop, Taskleiste und Startmenü steckt. Selbst die Öffnen- und Speichern-Dialoge in Anwendungen sind letztlich bloß Explorer-Fenster. Daher lohnt es sich quasi immer, den Explorer an die eigenen Wünsche und Bedürfnisse anzupassen: Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Nerven. Das Angewöhnen von Tastenkürzeln kann ebenfalls reichlich Zeit sparen. Für diesen Artikel haben wir passende Tipps zusammengetragen.

Alle in diesem Artikel vorgestellten Tipps zum Explorer testeten wir unter der aktuellen Version von Windows 11 – eine Einführung finden Sie im Artikel "Basiswissen Windows Explorer: Praxis-Besonderheiten von Microsofts Dateimanager", wo er trickst, finden Sie im Artikel "Windows 10: So sehen Sie, was wirklich auf dem Datenträger liegt". Das war zum Testzeitpunkt die Version 21H2. Wir haben zudem unter dem voraussichtlichen Nachfolger getestet. Der ist fast fertig und dürfte im Herbst 2022 als "Version 22H2" erscheinen. Eines sei aber auch deutlich gesagt: Die Entwicklung geht immer weiter, Microsoft arbeitet bereits an einer weiteren Windows-11-Version, die im Herbst des darauffolgenden Jahres erscheinen dürfte. Es ist also gut möglich, dass einzelne unserer Tipps damit nicht mehr funktionieren.

Im Folgenden ist mitunter von Registry-Hacks die Rede. Wenn Sie keine Lust haben, die abzutippen, können Sie die REG-Dateien dazu einfach downloaden (Zip). Welche Datei für was zuständig ist, können Sie ihrem Namen entnehmen. Ein Doppelklick auf eine der Dateien setzt die Änderung um.