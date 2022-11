Ich suche eine Softwarelösung dafür, über alle Anwendungen hinweg eine transparente Zeichenebene zu haben, auf der ich zeichnen und schreiben kann. Gibt es eine solche Lösung für Windows 10 und 11? Brauche ich dafür einen Touchscreen?

Es kommt darauf an, was Sie mit dieser Ebene vorhaben. Wenn es Ihnen darum geht, etwa während einer Präsentation bestimmte auf dem Bildschirm angezeigte Elemente temporär hervorzuheben, hat sich das kostenlose Microsoft-Utility ZoomIt bewährt. Einen damit bemalten Bildschirm können Sie auch per Hotkey als PNG-Datei speichern oder in die Zwischenablage kopieren.

Wenn das Speichern von annotierten Bildschirmen Ihr Hauptanliegen ist, sollten Sie sich dieses Snipping-Tool aus dem Windows-Lieferumfang ansehen: Nachdem Sie es gestartet haben, erzeugt ein Klick auf "Neu" je nach eingestelltem Modus eine Kopie des gesamten Bildschirms, eines Fensters oder Ausschnitts und stellt diese dann zum Hinzufügen von gezeichneten Elementen und anschließendem Speichern oder Kopieren zur Verfügung.

Sie können das Snipping-Tool auch mit der Tastenkombination Umschalt+Windows+S auf den Plan rufen, ohne es vorher gestartet zu haben. Dann erzeugt es einen Screenshot und kopiert ihn in die Zwischenablage, von wo aus Sie ihn mit Ihrem Lieblings-Bildbearbeitungsprogramm verzieren und speichern können.

Ein Touchscreen ist für keine der Methoden erforderlich, aber beide unterstützen ihn. Das Snipping-Tool kennt sogar einen Modus, in dem es per Touchscreen eingegebene Handschrift erkennt, wir haben allerdings noch nicht getestet, wie gut das in der Praxis funktioniert.

