Inhaltsverzeichnis Trenntrafo mit zusätzlichem Gleichspannungsausgang selbst bauen Schutz vor Stromschlägen Trenntrafo-Anforderungen Messen mit dem Trenntrafo Regel-Trenntrafo im Selbstbau Gehäuse und Platine Artikel in Make Magazin 7/2022 lesen

Wer den Beruf eines Radio- und Fernsehtechnikers ausübt, kennt die dicken Transformatoren auf den Werkstatt-Arbeitsplätzen. Sie ermöglichen ein gefahrenfreies Arbeiten an Geräten, deren Schaltungen direkt mit dem Netz verbunden sind. Alte Fernseher und historische Radiogeräte hatten keinen Transformator, der die Elektronik galvanisch vom Netz getrennt hätte; sie konnten teilweise sowohl mit Gleich- als auch mit Wechselstrom betrieben werden. Noch in den 1950ern gab es Gleichstromnetze in Orten mit lokaler Stromversorgung. In Gleichstromnetzen funktionieren Transformatoren bekanntermaßen nicht.

Durch die fehlende galvanische Trennung bedeutet jede Berührung einer netzspannungsführenden Elektronik (etwa auf der Primärseite eines Schaltnetzteils) Lebensgefahr. Würde man zum Beispiel ein geerdetes Messinstrument an ein solches Gerät zur Messung anschließen, würde es beim Anschließen des Masseclips zu einem gewaltigen Kurzschluss kommen, den ein FI-Schutzschalter nicht sofort abfangen kann. Denn der Masseclip ist sowohl mit der Niederspannungsmasse des Messgerätes verbunden wie auch dem Schutzleiter. Ob das der Techniker und das Messgerät unbeschadet überstehen, ist höchst fraglich.

Die Lösung lautet: Schutztrennung. Hierbei wird mittels eines Transformators eine Trennung der spannungsführenden Leiter vom Schutzleiter hergestellt. Es gibt nun eine ganze Reihe von Kleintransformatoren, die Elektronik galvanisch vom Netz trennen: Alle Transformatoren mit räumlich getrennten und nicht miteinander verbundenen Wicklungen wie Spielzeug- und Steuertransformatoren, aber auch Schaltnetzteile mit strikt getrennter Primär- und Sekundärseite, die natürlich auch einen speziellen Transformator enthalten.