Twitter-Account schützen: Zwei-Faktor-Authentifizierung in iPhone-App ändern

"Du musst die Zwei-Faktor-Authentifizierung per SMS entfernen": Mit diesem Hinweis fordert Twitter seine nicht zahlenden Nutzer seit dem vergangenen Wochenende dazu auf, diese Schutzmethode zu deaktivieren. Bis zum 19. März 2023 muss die Änderung vorgenommen werden, sonst verliert man den Zugriff auf den Account, warnt der Dienst. Nur noch zahlende Abonnenten von "Twitter Blue" können die SMS-Authentifizierung weiterhin verwenden.

Nicht-Abonnenten bleibt jedoch die Option, ihren Twitter-Account weiterhin per Zwei-Faktor-Authentifizierung zu schützen, nur erhalten sie das erforderliche Einmalkennwort respektive den Einmalcode nicht länger per SMS an ihre Mobilfunknummer. Als Alternative besteht die letztlich sicherere Anmeldung mit einer Authentifizierungs-App. Der Wechsel auf diese Methode ist für iOS-Nutzer besonders einfach, denn sie benötigen dafür gar keine Authentifizierungs-App wie Authy oder Google Authenticator, sondern können die Bestätigungscodes – ab iOS / iPadOS 15 und macOS 12 – einfach über den in das Betriebssystem integrierten iCloud-Schlüsselbund beziehen.

Voraussetzung ist, dass die Twitter-Zugangsdaten im Schlüsselbund bereits hinterlegt sind. Sollte das nicht der Fall sein, kann man sich in der Twitter-App neu anmelden, das Betriebssystem bietet nach dem Login dann automatisch an, das Passwort im iCloud-Schlüsselbund zu sichern.

Zwei-Faktor-Authentifizierung für Twitter aktivieren

Nun lässt sich der eigene Twitter-Account von der Zwei-Faktor-SMS auf die Zwei-Faktor-Authentifizierung per App respektive Einmalkennwort umstellen: Dafür tippt man in der App oben links das Profilbild an und wählt dann in der Seitenleiste weiter unten "Einstellungen und Support > Einstellungen und Datenschutz > Sicherheit und Account-Zugriff > Sicherheit > Zwei-Faktor-Authentifizierung". Hier kann man jetzt zuerst oben "SMS" abschalten und im nächsten Schritt "Authentifizierungs-App" anschalten.

Twitter verweist hier abermals darauf, dass eine kompatible Authentifizierungs-App vonnöten sei, das ist in iOS aber nicht zwingend erforderlich. Es reicht, ganz unten auf "Los geht's!" zu tippen und dann im nächsten Schritt auf den Button "Link app". Jetzt wählt man im iCloud-Schlüsselbund die dort gespeicherten Zugangsdaten für Twitter aus, diese werden so automatisch um ein Feld für die Anmeldung mit Bestätigungscodes ergänzt. Hier kopiert man den Bestätigungscode durch Antippen und kehrt dann in die Twitter-App zurück und fügt den kopierten Code ein. Der iCloud-Schlüsselbund ist nun als Zwei-Faktor-App für Twitter eingerichtet.

Statt des bislang per SMS erhaltenen Codes benötigt man jetzt für eine Anmeldung den Bestätigungscode aus dem iCloud-Schlüsselbund. Viele Web-Dienste unterstützen es, den Code bei der Anmeldung im Browser Safari oder in der App direkt aus dem Schlüsselbund zu beziehen – bei Twitter scheint das aktuell nicht der Fall. Entsprechend müssen Nutzer die Twitter-Zugangsdaten in der integrierten Passwortverwaltung öffnen und dort auf den Bestätigungscode tippen, um ihn zu kopieren. Im Anschluss lässt er sich zur Anmeldung bei Twitter einfügen. In iOS, iPadOS und macOS 13 Ventura ist der iCloud-Schlüsselbund in "Einstellungen > Passwörter" zu finden; in älteren macOS-Versionen sind die Passwörter in den Safari-Einstellungen versteckt.

Neben der Zwei-Faktor-Authentifizierung mit Einmalkennwörtern lässt Twitter auch nichtzahlenden Nutzern die Option, einen Hardware-Sicherheitsschlüssel zur Anmeldung zu verwenden. Eine passwortlose Anmeldung mit Passkeys bietet der Dienst derzeit nicht an.

Nur ein winziger Prozentsatz der Nutzer hat für Twitter die Zwei-Faktor-Authentifizierung überhaupt aktiviert, die meisten nutzen dafür bislang die SMS-Methode. Wer seinen Account bislang noch gar nicht über das zusätzlich zum Passwort erforderliche Einmalkennwort abgesichert hat, kann das jetzt mit der obigen Anleitung nachholen.

