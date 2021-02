Inhaltsverzeichnis TypeScript lernen: Excel Online mit selbstgeschriebenen Add-ins automatisieren TypeScript vs. JavaScript Entwicklungsumgebung per Add-in aktivieren Konsolenausgaben nach Excel umleiten Arbeitsblätter befüllen Add-in um Download-Funktion erweitern Fazit

Microsoft Excels kostenlose Online-Version enhält viele Funktionen und Diagramm-Tools, die auch die Desktop-Version bietet. Mit Excel Online kann man im Browser in Echtzeit mit anderen zusammenarbeiten, Antworten aus Online-Umfragen einsammeln und Zahlen mit Funktionen berechnen. Was in der Online-Version allerdings nicht so einfach funktioniert, ist das Erweitern und Steuern der Tabellenkalkulation mit Visual Basic for Applications (VBA). Das setzt zwingend Windows voraus – wie auch Add-ins, die mit Visual Studio Tools for Office (VSTO) in VB.NET oder C# geschrieben wurden.

Bereits die kostenlose Version von Excel Online beherrscht viele Funktionen, die man auch von der Desktop-Ausgabe kennt, etwa die Datenaufbereitung in Diagrammen. (Bild: Screenshot / Christian Imhorst)

Als Lösung hat Microsoft in Office 2016 die Excel JavaScript API eingeführt. Damit können Nutzer nicht nur in der Online-Version Aufgaben im Browser automatisieren – die Add-ins funktionieren auch in der Desktop-Version. Mit der API kann man in Excel per TypeScript Objekte erzeugen und manipulieren. Wir zeigen Schritt für Schritt, wie Sie ein solches Add-in in Excel erstellen. Das Projekt setzt grundlegende Programmierkenntnisse in JavaScript zum Erstellen von dynamischen Webseiten voraus.

TypeScript vs. JavaScript

TypeScript bildet eine Obermenge von JavaScript und bietet den Komfort einer modernen Programmiersprache. C#-Entwicklern kommen viele TypeScript-Konstrukte vielleicht bekannt vor. Kein Wunder: Beide Sprachen wurden von ein und demselben Chefentwickler vorangetrieben: Anders Hejlsberg. Das TypeScript-Ergebnis wird in JavaScript übersetzt, was wiederum im Browser läuft. Jeder JavaScript-Code ist auch gültiger TypeScript-Code. Gängige JavaScript-Bibliotheken wie jQuery lassen sich somit auch in TypeScript verwenden, wie wir anhand unserer kleinen Programmierbeispiele zeigen werden. In Excel kann man mit beiden Sprachen Add-ins entwickeln, wobei der Fokus vieler Beispiele aus der Online-Community meist auf TypeScript liegt.