Inhaltsverzeichnis Typografie für Einsteiger: Welche Schriftart passt am besten? Aufbau der Schrift Lesbare Schrift erkennen und einsetzen Versalien und Kapitälchen Struktur schaffen Schriftgrößen, Farben und Kontrast Schriftpaare und Zielgruppenausrichtung

Sie möchten eine Präsentation, einen Flyer, ein Prospekt oder eine Webseite optimal gestalten? Dann sollten Sie dabei nicht nur die Punkte Texte und Illustrationen beachten, sondern auch die Schrift. Wenn ein solches Vorhaben nicht nur inhaltlich, sondern auch optisch etwas hermachen soll, ist dieser Punkt von entscheidender Bedeutung.

Es ist leicht zu erkennen: Ein noch so einfacher Text kann schnell seine Wirkung verfehlen, wenn er nicht so in Szene gesetzt wurde, dass sein Anliegen klar und deutlich ist und sich die angesprochenen Personen wirklich damit identifizieren können. Neben einer guten Anordnung des Textes sind also auch die passende Schriftart, die Schriftgröße und der Schriftschnitt wesentlich.

Um Ihrem Layout einen Touch von Professionalität zu verleihen, wälzen Sie nun ein dickes Fachbuch über Typografie. Sie beginnen bei der Einteilung von Schriften: Serifen – keine Serifen, so weit ist es noch einfach, die kleinen Haken an den Buchstabenenden kennt man schließlich von den Standardschriftarten aus Word. Doch spätestens bei Begriffen wie der "Serifenbetonten Linear-Antiqua", die auch noch nach "Art und Kehlung der Serifen" in die drei Gruppen Egyptienne, Clarendon und Italienne aufgeteilt wird, wird das Typo-Studium anstrengend. Dieser Artikel macht es Ihnen wesentlich leichter: Die Wahl der passenden Schriftart und Auszeichnung muss nicht in eine Wissenschaft ausarten. Schon mit ein paar wenigen Anregungen und Tipps gelingt eine gute Schriftwahl ohne viel Aufwand.