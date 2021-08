Inhaltsverzeichnis UC2-Modulbaukasten: Optik‑ und Mikroskopie-System aus dem 3D-Drucker Wie funktioniert UC2? Lichtmikroskop Ein erstes Experiment UC2: Hintergrund zur Entwicklung Artikel in Make Magazin 4/2021 lesen

Optik für alle ist unsere Vision hinter UC2 (kurz für: You See Too, auf Deutsch: Du siehst auch). Mit dem quelloffenen Baukasten wollen wir Optik für ein breites Publikum im wörtlichen Sinne begreifbar machen. Das modulare Würfelsystem ist 3D-gedruckt, kostengünstig und vielseitig im Bereich der Optik einsetzbar – in der Forschung, im Studium, in der Schule oder im Hobbykeller. Durch kleine Magnete können die unterschiedlichen Aufbauten ganz einfach „zusammengeklickt“ werden.

Dazu haben wir einen offenen Optik-Standard geschaffen, der unterschiedliche Komponenten wie zum Beispiel die Raspberry Pi-Kamera und Mobiltelefone miteinander kompatibel macht. Er lässt sich einfach adaptieren und erweitern, ist schlicht im Design und kann sogar wissenschaftlichen Ansprüchen genügen.

Im Zentrum stehen 3D-gedruckte Würfel mit einer Kantenlänge von 50 Millimetern. Sie finden auf einer magnetischen Platte Platz, die Komponenten wie Linsen, Kameras oder sogar Laser hält.