USB-Maus soll PC schlafen lassen

Damit mein Rechner nicht immer anspringt, wenn ich versehentlich an meine Funkmaus stoße, habe ich im Windows-Gerätemanager das entsprechende Häkchen entfernt. Doch der PC wacht trotzdem aus dem Suspend auf. Liegt das am USB-Funkempfänger?

Um das versehentliche Hochfahren des PCs bei Maus- oder Tastaturberührungen zu verhindern, öffnet man üblicherweise den Windows-Gerätemanager (beispielsweise per Rechtsklick aufs Startmenü), sucht dort den Eintrag für die Maus oder Tastatur, öffnet dann per Rechtsklick deren Eigenschaften-Menü, geht in den Reiter "Energieverwaltung" und schaltet "Gerät kann den Computer aus dem Ruhezustand aktivieren" aus.

Kommunizieren Maus oder Tastatur allerdings über einen USB-Dongle per Funk mit dem Rechner, müssen Sie zwei Fallen beachten: Als wir die Aufwecksperre mit einem Microsoft-Dongle für Maus plus Tastatur eingerichtet haben, funktionierte sie erst, nachdem wir den Haken bei beiden Geräten entfernten. Somit dürfen weder Maus noch Tastatur den PC aufwecken – bei Dongles anderer Hersteller könnte das ähnlich sein. Im Gerätemanager haben wir dazu unter "USB-Controller" den "Microsoft Mouse and Keyboard Detection Driver" angewählt, im Ansicht-Menü "Geräte nach Verbindung" gewählt und dann bei allen darunter eingehängten Einträgen (Wireless Mouse, Wireless Keyboard, einige HID-Geräte) den "Ruhezustand"-Haken entfernt. Wir haben keine Möglichkeit gefunden, wie die Tastatur den Rechner aufwecken darf, die Maus aber nicht – oder anders herum.

Zweitens merkt sich Windows diese Einstellung nicht allgemein für den USB-Dongle, sondern spezifisch pro USB-Buchse. Wer den Dongle also umsteckt, muss obige Prozedur wiederholen. Das Gleiche gilt fürs Aufwecken: Sollen Maus und Tastatur den PC aufwecken dürfen, sollten Sie nach jedem Umstecken des Dongles überprüfen, ob die Optionen für diese Buchse korrekt gesetzt sind.

Damit eine per USB-Funk-Dongle angeschlossene Maus-Tastatur-Kombi den Rechner nicht versehentlich aufweckt, muss man das zuständige Häkchen bei sämtlichen Komponenten ausschalten.

(jow)