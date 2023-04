Wie man den USB-Modus bei älteren USB-SATA-Wandler erkennt

Ich habe ein paar ältere USB-SATA-Wandler ausprobiert und bei einem dieser Adapter komme ich selbst mit einer SSD nur auf Werte von maximal 230 MByte/s beim Lesen und Schreiben. Die anderen erreichen rund 440 MByte/s, und alle nutzen USB 3.0. Gibt es bei diesen alten USB-Standards bereits irgendwelche Unterschiede und wie kann ich diese herausfinden?

Der ursprüngliche USB-Modus nutzt das BOT-Protokoll, dies steht für Bulk Only Transport. Ihr langsamer Adapter wird genau dieses unterstützen, die anderen bereits den moderneren UASP-Modus. Das USB Attached SCSI Protocol macht einige Dinge effizienter als das ältere BOT und ist daher fast doppelt so schnell.

Wenn das Gerät angeschlossen ist, finden Sie mit dem PowerShell-Befehl Get-PnpDevice | where name -match mass den Modus heraus. Nur die mit "OK" in der ersten Spalte bezeichneten Laufwerke sind interessant, alle anderen waren früher einmal angeschlossen. Steht bei Ihrem Adapter lediglich "USB-Massenspeichergerät", arbeitet es nach dem alten BOT-Modus.

Per USB 3.0 angeschlossene Datenträger können mit zwei verschiedenen Geschwindigkeiten arbeiten: als Massenspeichergerät und als UASP-Device. Letzteres arbeitet mit fast doppelter Geschwindigkeit.

