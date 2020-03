Inhaltsverzeichnis UV-Detektor selbst gebaut UV und Gesundheit

Der UV-Index

Einfaches UV-A/UV-B-Messgerät UV-B-Meter hacken

Ohne Sonnenlicht könnten wir nicht überleben, aber zu viel des Guten kann auch schädlich sein. Das trifft ohne Frage auf die unsichtbare Sonnenstrahlung im Ultraviolett-Wellenlängenbereich (UV) zu – zu viel UV-Strahlung führt zu Sonnenbrand oder sogar Hautkrebs.

Und doch ist es wichtig, dass wir uns in Maßen der Sonne aussetzen: Säugetiere und Reptilien brauchen UV-Licht zur Herstellung von Vitamin D, das beim Knochenwachstum und als Schutz gegen diverse Krankheiten hilft.

UV und Gesundheit

Licht wird anhand seiner Wellenlänge bestimmt. Zum Beispiel hat grünes Licht, für das unsere Augen am empfindlichsten sind, eine Wellenlänge von 500 Nanometern (nm), ein halber Mikrometer. Könnten wir UV-Licht sehen, dann würde es an der violetten Seite eines Regenbogens erscheinen. Der UV-Bereich ist in drei Kategorien aufgeteilt, jeweils mit charakteristischer Wirkung auf Pflanzen und Tiere: