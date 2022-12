Inhaltsverzeichnis Uno Platform im Test: Apps für marktgängige Systeme und den Browser entwickeln Apps im Browser mit WebAssembly kompilieren Artikel in iX 1/2023 lesen

Bei Uno Platform ist der Name Programm: eine Plattform zum Entwickeln von Anwendungssoftware mit einer einzigen Codebase in C# und XAML für alle gängigen Betriebssysteme und Browser. Sie liefert Apps, deren GUI unter Windows, macOS, Linux, iOS, Android und im Browser exakt gleich aussieht (Pixel Perfect). Auch systemspezifische Looks und Funktionen sind verwendbar. Uno Platform ist kostenlos und Open Source.

Die Kombination aus Entwicklungsumgebung und Betriebssystem bestimmt den Abdeckungsgrad der Zielsysteme, der mit Visual Studio und JetBrains Rider unter Windows am größten ist. Beide erlauben Apps für alle Zielsysteme. Bei macOS und Rider ist Windows als Zielsystem außen vor, unter Linux fallen auch Android und iOS weg. Die Webseite von Uno Platform liefert eine Matrix mit der Abdeckung der möglichen Kombinationen. Das Entwicklerteam von Uno Platform spricht von Windows-first Development.

Das .NET-Kommandozeilentool uno-check installiert Visual Studio Community 2022 unter Windows. Es setzt einige Visual Studio Workloads für .NET und Universal Windows Platform (UWP) voraus sowie das .NET-SDK, die zuvor installiert werden müssen, falls sie fehlen. In einer frischen Installation von Visual Studio ist auch der Pfad zur NuGet Gallery zu korrigieren, der auf die URL https://api.nuget.org/v3/index.json zeigen muss.