Inhaltsverzeichnis Unterwasserfotografie mit Smartphones: Wie es gelingt, was man braucht Kosten der Gehäuse Stabiles Einbeinstativ Smartphone mit Stativ versenken Wie wird ausgelöst? Intervalltimer Autofokus Farbstiche Fazit

Traditionelle Unterwasserkameras werden immer häufiger durch wasserdicht verpackte Smartphones ersetzt. Speziell für den Tauchsport bieten etablierte Hersteller wie Kraken und SeaLife Gehäuse an, die dem Wasserdruck bis in 60 Metern Tiefe standhalten. Die Aktivierung und Steuerung des Smartphones erfolgt über Bluetooth durch eine elektronische Fernbedienung am Gehäuse.

Divevolk nutzt bei seinen SeaTouch-Gehäusen ein anderes Konzept. Es kommt ohne zusätzliche Elektronik und Stromversorgung aus. Durch eine flexible Doppelmembran ist der Touchscreen des Smartphones unter Wasser nutzbar. Das funktioniert erstaunlich gut. Beim Tauchen mit Handschuhen stößt diese Methode aber an ihre Grenzen.

Kosten der Gehäuse

Gute wasserdichte Smartphone-Gehäuse kosten je nach Ausstattung, Qualität und Marke zwischen 200 und 400 Euro. Das ist teuer, besonders dann, wenn Sie die Technik nur selten nutzen. Und viele Fotografen haben nicht einmal die entsprechende Ausrüstung oder die Kompetenz für Tauchgänge mit Taucherausrüstung.