Upcycling: Werkzeuge für Maker herstellen und nutzen

Der "Spitzbohrer" ist die Urform des Bohrers und Vorläufer des heute üblichen Wendelbohrers. Solche Bohrer werden auch heute noch in der Holzbearbeitung und zum Bohren von harten und spröden Werkstoffen wie Glas bei geringer Bohrtiefe eingesetzt.

Ich verwende den Spitzbohrer gern zum Zentrieren von Bohrungsmittelpunkten von Hand – immer dann, wenn sich ein Ankörnen aufgrund geringer Materialdicke oder besonderer Materialeigenschaften verbietet.

Auf empfindlichen Oberflächen zeichne ich mit Bleistift an und zentriere mit dem Spitzbohrer so tief, bis der nachfolgende Bohrer eine gute seitliche Führung erhält. Bei Leiterplattenmaterial (FR4) oder Frontplatten aus dünnem Blech oder Kunststoff und nicht zuletzt bei nachträglichen Bohrungen an 3D-Drucken erziele ich damit gute Ergebnisse.