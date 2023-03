Inhaltsverzeichnis VPN-Netz aufsetzen: Geräte und Heimnetze mit ZeroTier vernetzen Schnellstart Layer-2-Architektur und Clientunterschiede Zentrales DNS ZT-Router Fazit Artikel in c't 7/2023 lesen

Ein zentrales Dashboard vereinfacht das Vernetzen entfernter Geräte gegenüber anderen VPN-Lösungen wie WireGuard, OpenVPN oder Ipsec drastisch. Der Benutzerkomfort erinnert an frühe Ein-Klick-VPNs wie Hamachi. ZeroTier räumt die VPN-typischen Stolpersteine beiseite und automatisiert die Schweißtreiber so weit, dass sich der Netzwerkadmin ganz auf das Koppeln der Geräte konzentrieren kann. Beispielsweise nimmt ihm die Software das Verwalten der kryptografischen Schlüssel ab, ebenso den Tunnelaufbau und überwindet dabei automatisch störende Adressübersetzungen (NAT) in Routern.

ZeroTier gibt es etwa seit 2013. Inzwischen hat die gleichnamige, in Kalifornien ansässige Firma eine breite Fan-Gemeinde, zu der Netzwerker, Gamer und Bastler gehören. Auch ein IBM-Entwickler führt in einem Blog von Januar 2023 vor, wie er das Tool verwendet.

In diesem Beitrag zeigen wir, wie einfach man ZeroTier-Netze (kurz ZT-Netze) einrichtet. Überraschend sind sie auch in Spielerkreisen in Gebrauch, als Rückgrat für Spiele über entfernte Standorte, obwohl sie eigentlich nur für lokale Netze ausgelegt sind. Die erhöhte Signallaufzeit scheint diesen Gamern die Spiellust nicht zu verderben. Online finden Sie verschiedene Listen von Games, die erfolgreich getestet worden sind ("Race07", "SWAT 4: TBA" und viele andere).