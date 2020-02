Inhaltsverzeichnis Variable Seitenlayouts in Word und LibreOffice Writer Word: Abweichende Kopf- und Fußzeilen

Artikel in c't 4/2020 lesen

Mehrseitige Geschäftsbriefe und ähnliche Dokumente erfordern eine spezielle Vorlage mit einem abweichenden Layout der ersten Seite. Nur die enthält in der Regel Standardelemente wie Briefkopf, Firmenlogo und gesetzlich vorgeschriebene Unternehmensangaben zu Rechtsform, Firmensitz und Gerichtsstand. Entweder steht das alles auf vorgedrucktem Briefpapier, wofür in der Vorlage entsprechend Platz reserviert sein muss, oder es ist in der Textverarbeitung gestaltet und wird jedes Mal mitgedruckt.

An sich ist diese Aufgabenstellung kein Problem für moderne Textverarbeitungen; ganz selbsterklärend sind die notwendigen Handgriffe jedoch nicht. Wir zeigen, wie Sie Vorlagen für unterschiedliche Kopf- und Fußbereiche in mehrseitigen Dokumenten mit den aktuellen Versionen von Microsoft Word 2019 und 365/1911 (Download) und LibreOffice 6.3.4 (Download) auch mit ausgefalleneren Layouts anlegen. In älteren Versionen sind die Vorgehensweisen sehr ähnlich.

Word: Abweichende Kopf- und Fußzeilen

Der häufigste Fall ist ein Briefkopf mit Firmeninfos und -logo am oberen Rand und weiteren Informationen am unteren. Beginnen Sie mit einem leeren Dokument und klicken Sie doppelt in den oberen Randbereich, um die Kopfzeile zu öffnen. Ganz wichtig: Erst markieren Sie im Menüabschnitt "Kopf- und Fußbereich" im Bereich "Optionen" die Einstellung "Erste Seite anders". Täten Sie das erst später, würde der gesamte Kopfzeileninhalt der ersten Seite wieder gelöscht.