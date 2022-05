Verdrahtung beim 3D-Drucker-Mainboard

Ich habe einen Filamentsensor am E0-Endstop-Sockel vom Mainboard des 3D-Druckers SKR Pro 1.2 angeschlossen, kann ihn in der Firmware aber nicht abfragen. Warum erkennt die Firmware ihn nicht, obwohl er ein Signal liefert?

Das 3D-Drucker-Mainboard SKR Pro 1.2 verbindet den E0-Endstop-Sockel mit dem IO-Pin PE15 am Prozessor. Der gleiche Pin ist aber auch mit der Stall Detection beim E0-Schrittmotortreiber verbunden. Schrittmotortreiber wie der TMC 2209 können erkennen, wann der Schrittmotor ungewöhnlich viel Strom zieht. Verliert der Motor Schritte, ziehen sie den mittleren Pin an der Schmalseite der Treiberplatine auf 3,3 V, im Normalbetrieb ist der Pin mit Masse verbunden. Die Funktion wird meist für Sensorless Homing verwendet.

Bei dem Filamentsensor am E0-Endstop-Sockel besteht das Problem, dass der Sensor den Pin auf 3,3 V ziehen will, der TMC2209 ihn aber an anderer Stelle auf dem Board mit Masse verbindet. Letztlich misst das Mainboard an PE15 immer niedrigen Pegel und erkennt den Sensor damit nicht.

Den Kurzschluss können Sie verhindern, indem Sie den Pin an der Treiberplatine mit einem Seitenschneider abknipsen. Danach ist mit diesem Treiber kein Sensorless Homing mehr möglich! Das brauchen Sie am E0-Treiber aber ohnehin normalerweise nicht, sodass die Doppelbelegung auf dem Board kein Problem ist.

(pmk)