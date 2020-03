Inhaltsverzeichnis Vernetzte Fernseher per API steuern Vorbereitung Panasonic LG Artikel in c't 7/2020 lesen

Die Infrarotfernbedienung ist noch immer der Standard für die Steuerung von Fernsehgeräten. Daran hat sich auch nichts geändert, seit die Hersteller den Fernsehern Netzwerkschnittstellen verpasst haben. Fast alle modernen TVs lassen sich über das Netzwerk mit einer App steuern – so richtig komfortabel ist das jedoch nicht: Handy entsperren, App öffnen und umschalten dauert einfach länger als der Griff zur Fernbedienung, die ohnehin neben dem Sofa liegt.

Die Netzwerksteuerung lässt sich aber auch sinnvoller nutzen: zur Bedienung des Fernsehers über die Hausautomation. "Sprachassistent, starte Lieblingsserie" könnte in einer perfekten Welt die Rollläden schließen, das Licht dimmen und den Fernseher mit dem passenden Programm einschalten. Bis es so weit ist, muss man je nach Hersteller etwas Zeit in die Einrichtung stecken. Dieser Artikel stellt die Einrichtung im Zusammenspiel mit der Automationssoftware Node-Red exemplarisch für Fernseher von LG (oled55c97la), Samsung (43 Zoll MU6179) und Panasonic (TX55FXW654) vor. Grundlagen zu NodeRed lesen Sie in "Flexible Heimautomation mit Node-Red".

Das Grundprinzip ist bei allen drei Herstellern ähnlich und lässt sich auch auf Fernseher anderer Hersteller und auf andere Hausautomationen wie Home Assistant übertragen. Etwas Forschungsarbeit müssen Sie womöglich aber investieren und Bereitschaft zum Experimentieren ist Voraussetzung – die Nutzung der Programmierschnittstellen ohne die Apps der Hersteller wird von diesen oft nicht offiziell unterstützt und Dokumentationen sind meist Mangelware. Die Entwickler von Node-Red-Integrationen sind also auf Reverse-Engineering und Fehlermeldungen von Nutzern angewiesen.