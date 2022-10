Inhaltsverzeichnis Verschwendung vermeiden: Vorräte und Einkäufe clever planen mit Apps HNGRY: Schicker Helfer mit starken Einschränkungen Vorrat, Lager, Einkaufslisten: Management-App für Profis Speisekammer.App: Verwaltung von Vorhandenem im Fokus Zusammenfassung und Fazit

Vielleicht ist es Ihnen auch schon passiert, dass Lebensmittel aus Ihrem Kühlschrank nicht etwa in die Pfanne, sondern direkt in die Tonne wanderten. Der Grund: Das Ablaufdatum war weit überschritten. Nicht nur Essbares, sondern etwa auch Hygieneartikel haben die seltsame Eigenart, sich in den hintersten Schranknischen zu verstecken, um ihre nichtsahnenden Besitzer Monate später zu überraschen ("Oh, noch ein Duschgel...").

Spezielle Apps fürs Smartphone bewahren Sie vor ungeplanten Mehrfachkäufen und unnötigen Geldausgaben und erinnern Sie daran, Verderbliches rechtzeitig zu verwerten. Auch der vom Bundesamt für Ernährung empfohlene Notvorrat lässt sich damit ganz einfach anlegen. Gruppenfunktionen helfen Familien und Wohngemeinschaften, den Überblick über gemeinsame Vorräte zu behalten.

Wir haben mit "HNGRY", "Vorrat, Lager, Einkaufslisten" und "Speisekammer.App" drei deutschsprachige Apps zum Verwalten von Vorräten ausprobiert. Mit allen dreien kann man neben kühlbedürftigen Lebensmitteln auch langfristige Nahrungsvorräte sowie Haushaltsartikel verwalten. Sie sind für Android und teils auch für iOS und als Webanwendung verfüg- und in Basisversionen gratis nutzbar. Zwei der Apps umfassen außerdem praktische Einkauflisten-Funktionen zum Nachkaufen von Produkten.