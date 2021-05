Inhaltsverzeichnis Via Browser und App: Schreiben und Informationen organisieren mit Notion Notion-Account anlegen Einfach loslegen Tastatur statt Maus Gegen Vergesslichkeit Fazit Artikel in c't 12/2021 lesen

Egal ob Blogbeiträge, Hausarbeiten oder Zeitschriftenartikel: Beim Verfassen von Texten sammelt man erst Informationen und schreibt dann alles zusammen. Will man auch mal in der Sonne auf einer Parkbank tippen oder pendelt zwischen Bürorechner und Notebook im Homeoffice, muss man darauf achten, stets alles Nötige parat zu haben. Was liegt da näher als ein Webdienst? Statt Dateien in Google Drive zu parken, Links in Pocket zu sammeln und die Infos auf weitere Dienste zu verteilen, gibt es mit Notion einen englischsprachigen Webdienst, der alles bündelt.

Zunächst einmal ist Notion ein einfach zu nutzendes Schreibwerkzeug: anmelden, Seite anlegen, lostippen. Videos lassen sich ebenso verlinken oder einbetten wie Google Maps, Bilder oder PDFs. Um Projekte, Videos, Podcast-Episoden und anderes zu planen, ist eine Tabelle ideal; die Termine zeigt dann ein Kalender an. Per Web-Clipper-Erweiterung für Chrome landet außerdem eine Kopie des Inhalts einer Webseite samt Link in Notion. Praktisch ist das auch fürs Studium: Mitschriften, PDFs, Notizen und Links finden hier einen gemeinsamen Platz und lassen sich mit der Studiengruppe teilen.

Schnell entpuppt sich Notion als mächtiges Werkzeug. Einmal eingegebene Daten lassen sich in unterschiedlichen Ansichten anzeigen: als Tabelle, als Liste, im Kalender, in einer Timeline oder in einem Kanban-Board. Je nach Bedarf blendet ein Filter Unwichtiges aus. Das Verknüpfen verschiedener Daten spart unter Umständen viel Tipparbeit und Zeit. In Tabellen berechnen Formeln automatisch Summen und mehr. Die Einstiegshürde zur Einarbeitung in die fortgeschrittenen Funktionen des mächtigen Tools zahlt sich später aus, wenn alles wohl sortiert ist und Vorlagen die Arbeit erleichtern. Wir beschreiben im Folgenden die Bedienung von Notion im Browser. Daneben stehen Apps für Android und iOS bereit, die Notion unterwegs zugänglich machen und wegen ihrer Benachrichtigungsfunktion praktisch sind.