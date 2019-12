Inhaltsverzeichnis Video- und Stream-Produktion auf 60 fps umstellen Das richtige Leuchtmittel Bildwiederholrate korrekt einstellen Artikel in c't 26/2019 lesen

Da kann der Kameramann noch so viel üben: Wenn Videos, die mit den in Europa üblichen 25 oder 50 Bildern pro Sekunde entstanden sind, auf Smartphones, Tablets, Smart-TVs oder Computern abgespielt werden, die standardmäßig 60 Bilder pro Sekunde anzeigen, ruckelt auch der gleichmäßigste Kameraschwenk. Schuld daran ist das sogenannte Pull-up, mit dem aus 25 respektive 50 Bildern pro Sekunde 30 oder 60 berechnet werden – das Video läuft nicht mehr flüssig. Wer heute Videos für YouTube oder eine Streaming-Plattform produziert, sollte deshalb unbedingt mit 30 oder 60 fps arbeiten, denn der klassische Fernseher ist ein Auslaufmodell.

Die Schwierigkeit besteht darin, alle Videoquellen auf den gleichen Nenner zu bringen: Bei einem Let’s Play sollte also nicht nur das Spielgeschehen von der Grafikkarte mit 60 fps ausgegeben werden. Außerdem muss die Face-Cam, die den Spieler aufnimmt, mit 30 oder 60 fps arbeiten, damit das im Bildmischer oder der Videosoftware zusammengeführte Video nicht ruckelt. Auch die Beleuchtung kann Probleme verursachen, Glühlampen, Halogenleuchten und Neonröhren flackern mit den im europäischen Stromnetz üblichen 50 Hz – was bei einer Kamera, die mit 30 oder 60 fps aufzeichnet, zu hässlichen Interferenzen und Flimmern führt.

Die Wurzel des Übels sind die unterschiedlichen Netzfrequenzen der europäischen und amerikanischen Stromnetze: Die Netzfrequenz von 60 Hz führte in den USA zur Entwicklung des NTSC-Fernseh-Standards mit 30 Bildern pro Sekunde, während die in Europa üblichen 50 Hz zur Entwicklung von PAL mit 25 Bildern pro Sekunde führte. Da die Studiobeleuchtung mit der gleichen Netzfrequenz betrieben wird und so synchron mit der doppelten Bildwechselfrequenz flackert, sieht man selbst dann kein Flimmern im Fernsehbild, wenn direkt daneben eine Lampe steht.