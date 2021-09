Inhaltsverzeichnis Videochat in eigene Apps und Webseiten einbauen per Jitsi Meet SDK Das Manifest und Gradle Aussehen der App anpassen Die App zeigen Artikel in c't 19/2021 lesen

Bei Jitsi as a Service handelt es sich um ein eigentlich kostenpflichtiges-Angebot von Jitsi Hersteller 8×8, das Sie mit bis zu 25 Teilnehmern gratis nutzen können. Dafür registrieren Sie sich mit Ihrer Mail-Adresse unter jaas.8x8.vc. Wenn Sie Jitsi in Ihre eigene Webseite einbinden möchten, fügen Sie einen HTML-Code-Schnipsel per Copy & Paste ein, den 8×8 zur Verfügung stellt.

Jitsi als eigene App auf dem Smartphone laufen zu lassen ist in der Theorie ebenso einfach: Dafür laden Sie die Samples des Jitsi Meet SDK von GitHub für Android (Download) oder iOS (Download) herunter, öffnen und kompilieren den Code in einer integrierten Entwicklungsumgebung (IDE) wie Android Studio oder Xcode und laden das Ergebnis auf Ihr Smartphone. Je nachdem, mit welcher Programmiersprache Sie sich wohler fühlen, gibt es den fertigen Code für Android in Java oder Kotlin; für iOS gibt es neben Swift auch ObjectiveC. Eine Anleitung dazu, wie Sie Jitsi als Videochat in Ihre selbst geschriebene App integrieren, haben wir verlinkt.

In der Praxis gibt es allerdings ein paar Stolpersteine, die Android-Studio-Einsteigern und App-Entwickler-Neulingen das Leben schwer machen können. Dieser Artikel gibt einen kurzen Überblick darüber, welche Dateien und Skripte Android Studio zum Bauen einer App benötigt und wie Sie die App auf einem Android-Smartphone testen. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie Sie das Aussehen der App anpassen und Ihr Smartphone auf den Computer spiegeln. Das ist nützlich, wenn Sie Kollegen oder Freunden die App per geteiltem Bildschirm zeigen wollen.