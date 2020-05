Inhaltsverzeichnis Videokonferenz nach Maß: Jitsi Meet personalisieren Räume verwalten Benutzerverwaltung über LDAP Automatische Updates Artikel in c't 12/2020 lesen

Jitsi Meet erfreut sich seit einigen Monaten großer Beliebtheit. Mit überschaubarem Aufwand bekommt man einen Konferenzserver, der bei einigen Funktionen sogar Microsoft Teams schlägt – so kann man im Browser mehr als vier Videobilder gleichzeitig sehen. Jitsi Meet haben wir im Rahmen unserer Container-Zusammenstellung Team-Container für das Homeoffice vorgestellt und seitdem zahlreiche Fragen zur Konfiguration bekommen.

Die Anleitungen in diesem Artikel beziehen sich auf unser Projekt Team-Container, das Sie unter github.com/ct-Open-Source/team-container finden. Wenn Sie Jitsi per Hand ohne Container installiert haben, können Sie die Hinweise nutzen, um selbst in den Konfigurationsdateien Änderungen vorzunehmen.

In den Grundeinstellungen ist Jitsi sehr empfänglich für neue Kontakte: Jeder, der die Adresse kennt, darf einen Raum erstellen und diesem einen Namen geben und ihn mit einem Kennwort sichern. Das ist praktisch, um eine öffentliche Instanz zu betreiben – wie es viele Vereine und Organisationen bereits getan haben. Für Firmen und Privatpersonen ist diese Einstellung natürlich nicht optimal, schließlich können dadurch Fremde die Ressourcen für eigene Konferenzen ausnutzen.