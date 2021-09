Inhaltsverzeichnis Mac-Videokonferenzen aufpeppen mit virtuellen Kameras Was ist eine virtuelle Kamera?

1. Virtuelle Kamera in Skype und Teams sichtbar machen

2. OBS Studio als virtuelle Kamera nutzen

3. WebCam-Bild in ManyCam optimieren

4. Bauchbinde einbauen Zusatz-Apps und nervige Zoom-Hintergründe Besser sichtbar und Einsatz des iPhone Artikel in Mac & i 4/2021 lesen

Was ist eine virtuelle Kamera?

Wenn Sie an einer Videokonferenz teilnehmen, müssen Sie zunächst Webcam und Mikrofon auswählen. Viele Anwender haben, ohne es groß geplant zu haben, mehrere Bildquellen zur Auswahl. Die FaceTime-Kamera etwa, eine externe USB-Webcam oder die iPhone-Kamera, die auch am Mac ein besseres Bild liefert. Sie alle zeigen schlicht das Bild vor ihnen, Konferenzsoftware wie Skype oder Microsoft Teams können immerhin Hintergründe hinter der Person weichzeichnen oder auswechseln, das wars aber meist.

Ein Spezial-Tool wie OBS, ManyCam, mmhmm oder Snap Camera kann weit mehr, etwa die Auflösung ändern, den Bildausschnitt und die Farben anpassen, professionelle Freistellungen mithilfe von Greenscreens einbauen oder Text- und Grafik-Überlagerungen, Effekte und Überblendungen hinzufügen. Aus einer drögen Präsentation machen Sie so eine beeindruckende Show. Diese Programme nehmen das Bild einer Hardware-Kamera als Grundlage, peppen es nach den Vorgaben des Anwenders auf und speisen es wieder in das System ein. Es reicht dann, in Skype, Zoom & Co. eine solche virtuelle Kamera als Videoquelle auszuwählen, damit die Konferenzsoftware dieses aufgepeppte Bild überträgt. Falls die virtuelle Kamera mal nicht zu sehen ist, etwa in Microsoft-Apps, beachten Sie Tipp 1.

1. Virtuelle Kamera in Skype und Teams sichtbar machen

Besonders in den Videokonferenzprogrammen von Microsoft kommt es schon mal vor, dass eine virtuelle Kamera nicht wie erwartet in den Videoeinstellungen auftaucht. Beim Ausprobieren haben wir herausgefunden, dass es sich um ein Signaturproblem handelt, das der Hersteller fixen müsste. Anwender und Anwenderinnen haben aber die Möglichkeit, die Signatur zu entfernen. Das sollten Sie jedoch nur bei Apps machen, von denen Sie wissen, dass sie sicher sind.