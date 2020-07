Inhaltsverzeichnis Videoportale überlisten: Videos und Bilder per Linux-Shell herunterladen Herunterladen Videoportale überlisten Shell Artikel in c't 15/2020 lesen

Eine Bildergalerie oder ein Konzertvideo herunterzuladen ist eine mühsame Fleißarbeit: Einen Download-Button sucht man oft vergeblich, also muss man in Galerien jedes Bild einzeln aufrufen und von Hand speichern und bei Videos hoffen, dass man ein möglichst kostenloses Download-Programm ohne Malware findet. Dabei enthält jedes Linux-System haufenweise GNU-Tools, die kreativ angewendet solche Arbeiten erleichtern.

Sieht man sich zum Beispiel die Bildergalerie auf der Rennsport-Fanseite rallye200-info.de an, so fällt auf, dass die Bilder jeder Veranstaltung einfach durchnummeriert wurden: Die Bilder des Havelland-Pokals aus 2011 zum Beispiel heißen "Havellandpokal-2011-01.jpg" bis "Havellandpokal-2011-44.jpg". Mit wget , seq und einer for -Schleife sind die 44 Bilder im Nu heruntergeladen:

for i in $(seq -w 1 44); do

wget -q https://www.rallye200-info.de/11/havelpok/xnview/original/Havellandpokal-2011-${i}.jpg

done

Auch wenn es den Anschein hat, dass eine simple for -Schleife der Art for ((i=1;$i<=44;i++)) an dieser Stelle angebracht wäre, hat der Einsatz von seq einen entscheidenden Vorteil: Der Parameter -w sorgt bei seq dafür, dass alle Zahlen aus gleich vielen Ziffern bestehen – also im Bereich von 1 bis 9 eine Null vorangestellt ist. Da das erste Bild den Namen "Havellandpokal-2011-01.jpg" trägt, müsste man bei einer iterativen for -Schleife die führende Null aufwendig ergänzen. Der Parameter -q bei wget unterdrückt die meist unnötigen Statusmeldungen des Programms.