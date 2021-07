Inhaltsverzeichnis Videoschnitt am Smartphone: Schicke Filme mit VN Video Editor erstellen Übersichtlicher Hauptbildschirm

Zuerst Videoclips aufnehmen

Das richtige Audio-Equipment Videos in die App laden

Clever erstellte Videos können Erlebnisse lebendig einfangen, etwa schöne Landschafts-Panoramen einer Wanderung, waghalsige Mountainbike-Abfahrten oder die launige Jeep-Safari im Urlaub. Um aus mehreren kurzen Aufnahmen einen zusammenhängenden Film zu machen, müssen Sie nicht erst an den PC zurückkehren – Videoschnitt-Apps erlauben die Bearbeitung bereits auf der Heimfahrt direkt am Smartphone. Passend arrangiert erzählt so ein Video eine kleine Geschichte, die sich auch in sozialen Medien gut macht.

Plattformen wie Instagram oder TikTok haben in ihren Apps einfache Video-Editoren integriert, die im Funktionsumfang allerdings beschnitten sind. Zudem sind die in den Social-Media-Apps erstellten Videos an die jeweilige Plattform gebunden. Die kostenlose Videoschnitt-App VN Video Editor ermöglicht die Bearbeitung am Smartphone ohne diese Plattformbindung. Wir erklären im Folgenden die Grundlagen der App, ein kurzes Video demonstriert zudem die Bedienung.

Der Funktionsumfang ist für eine Smartphone-App umfangreich, im Vergleich zu PC-Videoschnittsoftware aber natürlich noch hier und da eingeschränkt. Verglichen mit Apples iMovie (Download) unterstützt VN Video Editor beispielsweise mehr zusätzliche Spuren: bis zu fünf Video-, Audio- und Textspuren sind einzeln bestückbar. Zudem können Sie Videos auch in anderen Formaten als dem typischen 16:9 erstellen, um die Standards auf Instagram oder TikTok zu bedienen. Das fertige Video kommt außerdem ohne Wasserzeichen daher. VN Video Editor gibt es kostenlos für Android (Download) und iOS (Download).