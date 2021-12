Videospiele als Geschenk: Diese Games bereiten zu Weihnachten Freude

Gute Geschenke müssen nicht zwangsläufig unterm Weihnachtsbaum liegen, sie dürfen auch als Key im Mailpostfach landen: Videospiele machen Freude und beschäftigen über die Feiertage, falls der Besuch bei der Verwandtschaft dieses Jahr ausfallen muss.

Dem Branchenverband Game zufolge wünschen sich über 12 Millionen Deutsche Games, Konsolen und Zubehör zu Weihnachten. Während man Konsolen nur mit Glück bekommt und auch Zubehör zunehmend rar geworden ist, gibt es Videospiele digital unbegrenzt – und wer unbedingt etwas einpacken möchte, kann viele auch noch auf dem Datenträger kaufen. Als Last-Minute-Geschenke sind Spiele außerdem eine gute Option für alle, die kurz vor Weihnachten noch leer dastehen.

Aber welche Spiele eignen sich als Geschenk? Heise online hat zehn Vorschläge aus verschiedenen Genres und für unterschiedliche Altersgruppen ausgewählt, um bei der Orientierung zu helfen. Alle aufgelisteten Titel sind 2021 auf den Markt gekommen und damit noch aktuell. In der Auswahl sind auch einige Titel, die auf älteren Systemen gut laufen und nicht die allerneuste Konsole im Wohnzimmer voraussetzen – sowie einige Geheimtipps, die selbst gut informierte Vielspieler überraschen könnten.

"Unpacking"

Die Entwickler beschreiben "Unpacking" als eine Mischung aus Bausteinpuzzle und Heimdekoration. Mit der Maus packt man hier Kartons aus, deren Inhalte passend in den Garderoben, Schränken und Regalen verschiedener Wohnungsräume platziert werden müssen. Was simpel klingt, entpuppt sich als kreatives Spiel mit tollem Storytelling, das viel über die Personen verrät, deren Privatkram man hier auspackt.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

(Quelle: Humble Games)

Muss die Gitarre in der Studentenbude unterm Bett verschwinden, weil sie sonst nirgendwo hinpasst? Bleiben die Kletterschuhe trotz Berufsleben griffbereit? Und welche Spielkonsole bekommt den Ehrenplatz unter dem Fernseher? "Unpacking" ist ein entspanntes und einzigartiges Spielerlebnis, das gekonnt zur Nostalgie verführt. Mit seinem simplen Grafikstil eignet es sich etwa auch für Laptops. Am meisten Spaß haben mit "Unpacking" ältere Spiele-Fans, die selbst schon ein paar Umzüge gemeistert haben.

Plattformen: PC, Xbox, Nintendo Switch

Preis: 20 Euro

USK: Nicht bewertet

"It Takes Two"

Bei den Game Awards, der wichtigsten Preisverleihung der Spielebranche, hat das Koop-Spiel "It Takes Two" in diesem Jahr trotz Blockbuster-Konkurrenz den Hauptpreis gewonnen. Der liebevolle Mix aus Action-Adventure, Puzzle-Spiel und Plattformer lässt sich nur zu zweit spielen – ein Solo-Durchlauf ist nicht möglich. Gemeinsam mit dem Spielpartner löst man in "It Takes Two" also Rätsel und überwindet Hindernisse, während man die ebenso rührende wie witzige Erzählung in sich aufsaugt. Die beiden Spielfiguren Cody und May sind Puppen, mit denen Protagonistin Rose die gescheiterte Beziehung ihrer Eltern aufarbeitet.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

(Quelle: Electronic Arts)

"It Takes Two" (ab 24,95 €) kann sowohl gemeinsam auf dem Sofa im Splitscreen oder über Online-Koop gespielt werden. Egal, für welche Variante man sich entscheidet: Nur ein einziges Spielexemplar ist nötig, man muss den Titel also nicht zweimal kaufen. "It Takes Two" gehört also zu den Präsenten, die der Schenkende genauso genießen kann wie der Beschenkte. Bessere Koop-Unterhaltung gibt es dieses Jahr nicht.

Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Preis: 40 Euro

USK: Ab 12 Jahren

"Ratchet & Clank: Rift Apart"

Nur auf der Playstation 5 kann man das mitreißende Action-Adventure "Ratchet & Clank: Rift Apart" spielen. Das kultige Videospielduo bekommt in der neuen Ausgabe weibliche Unterstützung und macht gleich mehrere Dimensionen unsicher: Der nahtlose Dimensionswechsel ist eine Kernmechanik des Spiels. Von einem Moment auf den nächsten stehen Ratchet, Clank und Rivet immer wieder in einer komplett neuen Umgebung, ganz ohne Ladezeiten – die SSD der PS5 machts möglich.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Auch davon abgesehen ist "Ratchet & Clank: Rift Apart" ein herrlicher Showcase für die Hardwarepower der neuen Sony-Konsole. Die Grafik ist unglaublich detailliert und offenbart auch im Zoom des Foto-Modus keine einzige unscharfe Textur. Die VFX-Effekte bei den bunten Ballereien sind umwerfend, und die Animationsqualität der Figuren erinnert eher an einen Blockbuster-Film als an ein Videospiel. Dazu erzählt Entwickler Insomniac Games eine witzige Geschichte mit melancholischem Beigeschmack. Einziger Wermutstropfen: Mit einem Listenpreis von 80 Euro bei einer Spielzeit von 10 bis 15 Stunden ist "Rift Apart" trotz der bombastischen Inszenierung vergleichsweise teuer. Im Preisvergleich findet man "Ratchet & Clank: Rift Apart" teilweise aber günstiger (ab 38,99 €).

Plattformen: PS5

Preis: 80 Euro

USK: Ab 12 Jahren"

"Kena: Bridge of Spirits"

Die Entwickler des Adventure-Spiels "Kena: Bridge of Spirits" haben als Animationsstudio angefangen. Die daraus erlernten Qualitäten bringen sie in ihrem wunderschönen Spiele-Erstlingswerk ein, das vor kreativen Designs und putzigen Figürchen fast überquillt. Hauptfigur Kena bereist ein Märchenland und versucht dabei, unruhige Geister oder Seelen zu retten.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

(Quelle: Ember Lab)

Spielerisch ist "Kena: Bridge of Spirits" ein typisches Action-Adventure mit Third-Person-Kämpfen, Puzzle-Abschnitten sowie jeder Menge Kletterei und Rumgehüpfe. Das ist nicht gerade außergewöhnlich, funktioniert im Zusammenspiel mit dem tollen Grafik-Design aber gut genug für eine klare Kaufempfehlung. Mehr als zehn Stunden Spielzeit sollte man aber nicht erwarten.

Plattformen: PC, PS4, PS5

Preis: 40 Euro

USK: Ab 12 Jahren

"Dorfromantik"

Ein entspannendes, höchst empfehlenswertes Spiel aus Deutschland: "Dorfromantik" ist eine fantasievolle Mischung aus Kartenlegespiel, Aufbausimulation und Brettspiel. Das Erstlingswerk des Berliner Indie-Studios Toukana Interactive wurde beim Deutschen Entwicklerpreis 2021 als bestes Spiel ausgezeichnet und hat beim Deutschen Computerspielpreis die Auszeichnung für das beste Game Design gewonnen.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

(Quelle: Toukana Interactive)

In "Dorfromantik" geht es darum, zufällig zugeloste, sechseckige Kacheln möglichst sinnvoll nebeneinanderzulegen, um sein Dorf auszubauen und den Highscore nach oben zu treiben. Zwischendurch sorgt das Spiel mit kleineren Quests für Abwechslung und zusätzliche Herausforderung. Dafür muss man etwa eine bestimmte Anzahl von Häusern bauen oder einen Fluss ausbuddeln. Als Belohnung winken weitere Karten, mit denen sich das Dorf weiter vergrößern lässt. Mit seinem meditativen Spielgeschehen eignet sich "Dorfromantik" für alle Altersgruppen – im zunehmenden Spielverlauf kann es aber auch mal komplexer werden. "Dorfromantik" wird auf Steam noch als Early-Access-Titel gelistet, ist aber schon seit Monaten vollumfänglich spielbar.

Plattformen: PC

Preis: 40 Euro

USK: Ab 0 Jahren