Inhaltsverzeichnis Vinyl knisterfrei abspielen: Timer für Plattenspieler-Nadel bauen Play-Detektor Timer-Firmware Zweitverwertung Artikel in Make Magazin 3/2023 lesen

Die Schallplatte erlebt ein echtes Revival: Anfang 2023 wurden weltweit wieder mehr Vinyl-Scheiben verkauft als Audio-CDs; deren Anteil an verkauften physikalischen Tonträgern sinkt unaufhaltsam, während die schwarzen Scheiben schon 2021 ein sattes Plus von 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichneten. Auch wenn ein erheblicher Teil der Pressungen in den Händen solventer HiFi-Freunde mittleren Alters landet, hat mittlerweile die jüngere Generation das Kulturgut Schallplatte wiederentdeckt.

Mit der Liebe zur Schallplatte gehen auch einige Pflichten einher, was vor allem die behutsame Behandlung der Tonträger betrifft: Die nehmen einen allzu sorglosen Umgang nämlich deutlich eher übel als die vergleichsweise pflegeleichte Audio-CD. Wer auf eine knisterfreie und über viele Jahre gleichbleibend gute Wiedergabe Wert legt, behandelt seine Schätze mit der gebotenen Sauberkeit und Vorsicht.

Dazu gehört auch ein regelmäßiger Austausch der Nadel (neudeutsch: Stylus) im Tonabnehmer-System. Selbst ein Diamant verschleißt nach einigen hundert Stunden Spieldauer, und dann ist ein schonendes Abspielen nicht mehr sichergestellt – vom verminderten Hörgenuss einmal ganz abgesehen. Aufmerksame Vinyl-Freunde notieren sich deshalb die Spieldauer Ihrer Nadel und tauschen sie nach Hersteller-Vorgaben aus.