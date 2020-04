Inhaltsverzeichnis Vloggen für Einsteiger: In 29 Tipps zum erfolgreichen YouTuber Anlegen eines Youtube-Kanals

Kanalinfo richtig bearbeiten



Kameras synchronisieren

Stromversorgung sichern

Betriebsame Plätze filmen



Mittendrin-Gefühl erzeugen

Füllmaterial aufnehmen

Mehrstündige Ereignisse filmen

Zwischendurch-Moderationen filmen



Mit Zoom den Ort wechseln

Detail und Umgebung verbinden



Abspann nicht vergessen

Drohnen mit Autopilot einsetzen



Daten sichern und für den Schnitt vorbereiten

Musik, Bauchbinden – und ein Hyperlapse Wie meine Videos gefunden werden Artikel in Mac & i 13/2019 lesen

Sebastian Wendler veröffentlicht in seinem Travel-Vlog „Sebastian on tour“ auf Youtube regelmäßig Videoberichte von seinen Reisen. Seine Themen sind Reiseinspiration, Tipps & Tricks rund um den Urlaub und Empfehlungen fürs Zielgebiet, etwa für Restaurants und Ausflüge.

Anlegen eines Youtube-Kanals

Achten Sie beim Anlegen Ihres Youtube-Kanals auf einen aussagekräftigen Namen. Idealerweise sollten Sie vorher sicherstellen, dass dieser auch auf anderen Social-Media-Plattformen noch nicht vergeben ist und ihn dann auch dort in Anspruch nehmen. Das gilt ebenfalls für die gleichlautende Domain. Für den Kanal sollten Sie Keywords angeben, die möglichst präzise beschreiben, was für Videos auf Ihrem Kanal zu erwarten sind. Wählen Sie ferner eine passende Kategorie für den Kanal: Wenn Sie hier Sport angeben, obwohl Sie Reise-Vlogs drehen, müssen Sie sich über schwache Besucherzahlen nicht wundern.

Kanalinfo richtig bearbeiten

Vergessen Sie in der Kanalinfo auf keinen Fall, auf Ihr Impressum hinzuweisen.

In der „Kanalinfo“ geben Sie wichtige Informationen zu Ihrem Youtube-Kanal. Hier darf auf gar keinen Fall ein Link zum Impressum fehlen. Zusätzlich sollten Sie an dieser Stelle Links zu Ihren Profilen auf anderen Social-Media-Kanälen einfügen. Auch ein aussagekräftiges Kanalbild dürfen Sie hier hinterlegen. Investieren Sie ruhig etwas Mühe in dieses Bild, es hilft dabei, dass man Sie im nahezu undurchschaubaren Angebot auf Youtube leichter wiederfindet.