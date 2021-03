Inhaltsverzeichnis VoIP unter Android und iOS: Smartphone und Tablet einrichten Android-SIP Integral Stromspartipps Kontakte und Headset Artikel in c't 6/2021 lesen

Der Einstieg ins mobile Voipen fällt einfach: In den App-Stores von Apple und Google liegen dutzende SIP-Clients, zusätzlich stellen einige VoIP-Anbieter eigene Apps bereit.

Die Apps unterscheiden sich in unzähligen Details und Konfigurationsmöglichkeiten, arbeiten aber im Großen und Ganzen ähnlich. So könnten Sie einfach mit der hübschesten kostenlosen App anfangen – oder mit der App des SIP-Anbieters, da sie üblicherweise am einfachsten zu konfigurieren ist.

Für iPhones und iPads sind allerdings vor allem solche Apps empfehlenswert, die Anrufe optional per Push-Nachrichten signalisieren, beispielsweise Bria und Zoiper. iOS legt nämlich im Hintergrund laufende Apps inzwischen rigoros schlafen – SIP-Clients können daher nur dann Anrufe empfangen, wenn sie im Vordergrund laufen. Schaltet man das Gerät aus oder startet eine andere App, bricht die Verbindung zum SIP-Server nach ein paar Sekunden ab.