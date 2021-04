Inhaltsverzeichnis Vogelfotografie im Garten: Ausrüstung, Technik, Motive Ausrüstung Motive I: Die Draufgänger Motive II: Die Ängstlichen Exkurs: Die Garten-Grundausstattung Artikel in c't Fotografie 2/2021 lesen

Um Vögel zu fotografieren, müssen Sie sich auf keine anstrengenden Expeditionen begeben, weder hier noch in fernen Ländern. Sie können sie stattdessen ganz entspannt vom Liegestuhl aus im eigenen Garten mit der Kamera einfangen. Im Winter bleiben Sie gemütlich auf dem Sofa sitzen und drücken im Warmen auf den Auslöser, während die Kamera auf der Terrasse ganz alleine vor sich hin friert.

Damit es so einfach ist, wie es hier klingt und gute Bilder aus dem Familienleben der Singvögel entstehen, muss der Garten für die fliegenden Mitbewohner einladend sein. Haben Sie die Tiere erfolgreich in Ihren Garten gelockt, brauchen Sie noch ein paar Hilfsmittel, eine Prise Geduld und eine lange Brennweite, um gute Aufnahmen zu machen. In diesem Artikel möchte ich Ihnen erklären, wie Sie Ihr Grundstück für Vögel verlockend gestalten und sie anschließend fotografieren.