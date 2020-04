Inhaltsverzeichnis Voice Recognition: Geräte per Sprachbefehl steuern Enormer Rechenaufwand Rechenzentrum oft unnötig Vier Module für Pi und Arduino Online – Offline Artikel in Make Magazin 1/2020 lesen

Immer öfter hört man Sätze wie Alexa, mach das Licht an!. Geräte im eigenen Heim per Sprache zu steuern ist in, weil bequem und beeindruckend. Haben Sie sich auch schon einmal gewünscht, dass Ihnen daheim aufs Wort gehorcht wird, zumindest, was Elektrogeräte angeht, oder? Die Technik dahinter heißt Spracherkennung (Voice Recognition). Das bedeutet, dass ein Computer über ein angeschlossenes Mikrofon Ihre Sprache aufnimmt und analysiert.

Enormer Rechenaufwand

Diese Analyse kann von der einfachen Suche nach wenigen, dem Rechner eintrainierten Worten bis zur Sinnerkennung komplexer Sätze reichen. Letzteres macht etwa Amazon, wenn jemand deren Echo-Lautsprecher auffordert: „Alexa, such ein portugiesisches Restaurant in der Nähe!“ Das ist aber ein sehr aufwendiger Prozess, denn erstens muss Alexa den Text erkennen, egal wer ihn gesprochen hat.

Und zweitens ist man beim Äußern seiner Wünsche nicht an festgelegte Formulierungen gebunden. Alexa soll also auch auf „Bitte suche einen Portugiesen!“ oder „Ich suche ein portugiesisches Restaurant in der Nachbarschaft!“ in gleicher Weise reagieren. Die dazu erforderliche Rechenpower ist enorm und entsprechende Hardware hat in den kleinen Echo-Gehäusen sicher nicht genug Platz.