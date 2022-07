Voice over WiFi funktioniert nicht

Ich möchte gerne zu Hause mit meinem Smartphone über mein WLAN telefonieren (VoWiFi, Voice over WiFi), weil das Mobilfunknetz in mehreren Räumen nur schlecht funktioniert. Das VoWiFi-Zeichen will aber nicht in der Statusleiste erscheinen. Mein Provider sagt, ich müsse dazu die Ports 500 und 4500 per UDP auf meinem Router öffnen, wie mache ich das?

Wenn Sie die Ports nicht explizit gesperrt haben, öffnet Ihr Router diese automatisch, sobald Ihr Smartphone aus Ihrem LAN heraus eine Verbindung ins Internet initialisiert. Ein Problem ist das mitunter in öffentlichen WLANs, wenn der Betreiber solche Telefonate bewusst verhindern will, etwa in Hotels, wo der Gast zur Nutzung der teuren Zimmertelefone animiert werden soll oder wenn ein privates Gast-WLAN mit Porteinschränkungen konfiguriert wurde, um Missbrauch zu erschweren.

Dass VoWiFi nicht angezeigt wird, kann viele Ursachen haben. Als Erstes sollten Sie sicherstellen, dass sowohl Ihr Smartphone als auch der verwendete Tarif für VoWiFi geeignet sind. Wenn das der Fall ist, sollten Sie als Nächstes prüfen, ob die Anzeige generell eingeschaltet ist – das ist unter Android nicht immer der Fall. Unter Android 12 finden Sie diese in Einstellungen, Display, Statusleiste, Symbol-Manager. Schalten Sie dort VoWiFi ein.

Falls die Anzeige immer noch nicht erscheint, sollten Sie sich vergewissern, dass an Ihrem Smartphone VoWiFi aktiviert ist. Unter Android 11 finden Sie diese Menüpunkte in den Netzwerkeinstellungen unter SIM oder Mobilfunk. Hier können Sie VoLTE und VoWiFi auswählen. Bei manchen Geräten heißen diese Punkte auch WLAN-Telefonie, 4G-Anrufe oder ähnlich. Unter iOS finden Sie die Einstellung unter Einstellungen, Telefon, WLAN-Anrufe. Falls VoWiFi im Menü fehlt oder ausgegraut ist, sollten Sie den Support Ihres Anbieters kontaktieren. Möglicherweise muss VoWiFi für Ihren Tarif in diesem Fall vom Netzbetreiber freigeschaltet werden.

(uma)