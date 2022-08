Inhaltsverzeichnis Vollwertige iOS-Apps mit Swift Playgrounds: Programme zum Zusammenklicken Ein erstes App-Projekt Apps ansehen und einstellen Dateiverwaltung Debugging? Fehlanzeige. Fazit: Einfach, aber noch nicht perfekt Artikel in Mac & i 4/2022 lesen

Programmieren muss nicht schwierig sein – auch für Anfänger nicht. Apple selbst hilft hier seit einigen Jahren mit eigenen Programmen aus.

Mit Swift Playgrounds hat Apple zum Beispiel eine App im Angebot, die sich in besonderem Maße auch an angehende Programmierer richtet. In ihrer ursprünglichen Form lag das Konzept der App darin, die Programmierung mit Swift auf spielerische Art und Weise zu vermitteln. Zu diesem Zweck bietet die App auch heute noch eine Auswahl aus den sogenannten Playgrounds: kleinen Lektionen, die den Anwender Schritt für Schritt durch verschiedene Programmieraufgaben führen. Das Erstellen von Variablen und Funktionen dient dann beispielsweise dazu, eine kleine außerirdische Figur durch kompakte Labyrinthe zu lotsen und Juwelen einzusammeln. Ob die Figur hierbei erfolgreich ist und ihr Ziel erreicht, hängt unmittelbar mit der eigenen Programmierlösung zusammen.

Über diese kleinen Lernkurse hinaus bot Swift Playgrounds schon immer die Möglichkeit, innerhalb einzelner Code-Dateien Funktionen zu schreiben und direkt auszuführen. Die App diente demnach auch als Prototyping-Tool für Entwickler, die das Programmieren selbst nicht mehr erlernen müssen. Das vollständige Entwickeln von Apps war mit Swift Playgrounds aber nicht möglich. Es fehlten Tools zum Gestalten von Oberflächen und zum Ausführung von Apps direkt auf dem zugrunde liegenden iPad – von einer Schnittstelle, um Apps im App Store zu veröffentlichen, ganz zu schweigen.