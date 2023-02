Inhaltsverzeichnis Von Android aufs iPhone umsteigen: So klappt es in acht einfachen Schritten 1 Vorbereitung: Speicher und SIM-Kartenformat prüfen

2 Altes und neues Smartphone per WLAN verbinden

Kein Google? Kein Problem!

Apple-ID erstellen WhatsApp und Daten von Android zu iOS migrieren Apps und Kalender umziehen Kontakte und Browser übertragen Fitnessdaten und Spielstände bewahren Artikel in Mac & i 1/2023 lesen

"Never change a running system" lautet ein längst ausgedienter Anglizismus der IT, von dem Sie sich nicht mehr abschrecken lassen müssen, wenn Sie über einen Wechsel von Android zu Apples iOS nachdenken. In der Vergangenheit war dieser Weg mit Stolpersteinen gepflastert, mittlerweile gelingt der Datentransfer leichter. Dennoch gibt es einiges zu beachten, damit das Übertragen der Daten problemlos und fehlerfrei gelingt. Wir zeigen in acht Schritten, was zu beachten ist und wie der Transfer gut klappt.

1 Vorbereitung: Speicher und SIM-Kartenformat prüfen

Der erste Schritt erfolgt am bisherigen Android-Smartphone. Überprüfen Sie, wie viel Speicher Ihres aktuellen Smartphones belegt ist und denken Sie daran, auch den verbrauchten Speicher einer eventuell vorhandenen microSD-Karte mitzurechnen. Letzteres ist besonders wichtig, da ein iPhone keine externe Speicherkarte nutzen kann.

Wer das neue iPhone erst noch erwirbt, sollte dies bei seiner Entscheidung für die Speichergröße unbedingt berücksichtigen, vor allem wenn er mit dem Smartphone gerne filmt; denn hohe Auflösungen wie Ultra HD oder das ProRes-Videoformat benötigen mitunter sehr viel Speicherplatz.