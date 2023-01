Inhaltsverzeichnis Von Android bis Apple: Neun High-End-Smartphones im Vergleich Wo sind eigentlich OnePlus und Oppo im Test? Maße und Display Kamera Hardware Eingesparte Features, Bloatware und Updates Einzelbesprechungen Fazit Testtabelle Artikel in c't 1/2023 lesen

Luxus und High End heißt die Devise in diesem Smartphone-Prüfstand, wir haben ausschließlich die Besten eines jeden Herstellers zur Leistungsschau gebeten. Diese Smartphones setzen die Standards, sind aber auch für Leute interessant, die keine 1000 Euro und mehr für ein Smartphone investieren können oder wollen. Schließlich geben die Geräte auch einen Ausblick auf künftige günstigere Smartphones: Denn nach und nach werden viele Features auch die unteren Preisklassen erreichen, im schnelllebigen Smartphone-Geschäft eher früher als später.

Namentlich geben sich die Top-Modelle oftmals durch ein "Pro" oder "Ultra" zu erkennen. Die Preise beginnt bei 700 Euro und knacken in Gestalt von Apples iPhone 14 Pro Max in Vollausstattung oder mancher Foldables die 2000-Euro-Marke. Besagtes iPhone 14 Pro Max sieht sich in diesem Test acht Androiden gegenüber. Marktführer Samsung schickt das Stiftphone Galaxy S22 Ultra ins Rennen, Android-Macher Google das Pixel 7 Pro mit selbst entwickeltem Prozessor. Kompakt im High End ist einzig das Asus Zenfone 9. Eine ungewollte Sonderrolle wird dem Huawei Mate 50 Pro zuteil: Es läuft aufgrund des US-Embargos ohne Google-Dienste.

Zurück in der Luxusliga ist Motorola mit dem Edge 30 Ultra. Mit Vivo und Xiaomi – vertreten mit X80 Pro und 12T Pro – finden neben Huawei und Lenovo-Tochter Motorola zwei weitere Smartphone-Bauer aus China Berücksichtigung. Sony will mit dem Xperia 1 IV mitsamt außergewöhnlichem optischen Zoom-Objektiv überzeugen. Zurückgezogen aus dem Smartphone-Geschäft hat sich derweil LG.