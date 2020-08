Inhaltsverzeichnis Von Low-Budget bis Edelknipse: Die richtige Alltagskamera finden Priorität Budget - Test: Canon EOS M200 Priorität Flexibilität - Test: Nikon P950 Priorität Perfektion - Test: Fujifilm X100V Priorität Einfachheit - Test: Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Messwerte und Bildkritik Weitere wichtige Kriterien und Fazit Artikel in c't Digitale Fotografie 4/2020 lesen

Der eine sucht eine unkomplizierte Zweitkamera für den schmalen Geldbeutel, der andere will mit nur einer Kamera im Gepäck alle erdenklichen fotografischen Situationen abdecken: Die passende Immer-dabei-Kamera sieht für jeden Fotografen anders aus. Und die Auswahl an möglichen Geräten ist trotz des schrumpfenden Kameramarktes noch immer riesig. Wichtig ist es daher, sich zu fokussieren und genau herauszufinden, was man wirklich benötigt. Dann fällt es auch leichter, Kompromisse einzugehen. Die eierlegende Wollmilchsau, es gibt sie nicht.

Um Sie bei der Suche nach neuer Hardware zu unterstützen oder Sie in Ihrer Wahl zu bestätigen, haben wir vier unterschiedliche Prioritäten gesetzt. Die Szenarien umfassen Geräte fürs kleine Geld, die All-in-one-Kamera, die edle Kompakte und eine besonders einfache Lösung: