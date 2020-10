Inhaltsverzeichnis Fotobücher planen und gestalten: Vorbereitung, Layout, Anbieter Zwischen Budget und High-Professional Die Qual der Wahl: Größen und Formate Ein Fotobuch-Projekt sinnvoll strukturieren Tipps zum Layout Gestalten mit Hersteller-Software und Hersteller-Überblick Artikel in c't Digitale Fotografie 5/2020 lesen

Mit Fotobüchern holen wir unsere Bilder von Festplatte und Speicherkarte und erschaffen Erinnerungen zum Durchblättern. Die persönlichen Einzelstücke können Sie in vielen Formaten und Erscheinungsformen selbst gestalten. Dabei haben sich die Druckdienstleister in den vergangenen Jahren einiges einfallen lassen, um die Hürden stundenlangen Layoutens für den Kunden so gering wie möglich zu halten. Vorgefertigte Buchdesigns, die automatisch mit Bildern befüllt werden, schicke Vorlagen für Einzelseiten, Hintergründe, Sticker oder Rahmen für Fotos – jeder kann seine Fantasie voll ausleben oder sich helfen lassen, um Zeit zu sparen.

Im Artikel erklären wir, wie Sie Ihr Fotobuchprojekt sinnvoll strukturieren. Sie erhalten Tipps zur Gestaltung und erfahren, wie die Software der meisten Dienstleister aufgebaut ist und welche Alternativen es gibt. Am Ende des Artikels stellen wir einige Dienstleister und deren Produktpalette vor.

Zwischen Budget und High-Professional

Dabei haben wir uns auf elf Anbieter konzentriert, die mit sehr günstigen Angeboten locken, dazu solche, die den Durchschnitt im Konsumentenbereich abbilden, und einige, die zusätzlich Angebote für anspruchsvolle Kunden oder Professionals bieten.