Inhaltsverzeichnis Vollmond, Perseiden, Sternschnuppen: So wird das Astrojahr 2023 für Fotografen Der Mond Sichtbarkeit der Planeten Sternschnuppen Konstellationen und Ereignisse

Eigentlich ist 2023 mit zwei Sonnen- und zwei Mondfinsternissen ein überdurchschnittliches Jahr, was Finsternisse angeht. Aber leider sind drei von ihnen von Mitteleuropa aus entweder schwer oder gar nicht zu beobachten.

Am 20. April findet eine ringförmig-totale und am 14. Oktober eine weitere ringförmige Sonnenfinsternis statt. Bedauerlicherweise sind beide von Mitteleuropa aus ebenfalls nicht zu sehen. Beim Mond sieht es besser aus: Am 5. Mai findet eine Halbschattenfinsternis statt, deren Ende zumindest wir in Deutschland beobachten können (Mondaufgang gegen 20.45 Uhr). Allerdings ist sie wenig spektakulär, da der Mond nicht abgeschattet wird.

Dafür findet am 28. Oktober zwischen 20 Uhr und 0.30 Uhr eine partielle Mondfinsternis statt. Dabei dunkelt der Erdschatten circa 12 Prozent der Mondscheibe komplett ab. Auch diese Finsternis ist weniger spektakulär als etwa die Mondfinsternis vom 16.5.2022, aber sie ist zumindest in ihrer Gänze von Deutschland aus sehen.