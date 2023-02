WLAN: Kanäle von 149 bis 161 und von 165 bis 173 legal nutzbar?

Mir ist aufgefallen, dass mir mein WLAN-Access-Point für das 5-GHz-Band auch die Kanäle von 149 bis 161 und von 165 bis 173 anbietet. Ich hatte vor einiger Zeit noch gelesen, dass diese Kanäle in Deutschland nicht genutzt werden dürfen. Hat sich daran etwas geändert?

Ja, diese Kanäle sind tatsächlich für WLAN nutzbar. Dabei muss man jedoch einiges beachten: Der Bereich ist nicht Teil der Allgemeinzuteilung der WLAN-Frequenzen im 5-GHz-Band, die bis 5,725 GHz geht. Die Kanäle werden über die Allgemeinzuteilung für Funkanwendungen mit geringer Reichweite freigegeben, die von 5,725 GHz bis 5,875 GHz reicht und – wie die meisten in der EU harmonisierten Frequenzzuteilungen – technologieneutral ausgelegt ist. Der große Nachteil: Die Sendeleistung darf maximal 25 Milliwatt (das sind 14 dBm) an der Antenne (EIRP) betragen. Das ist in diesem Frequenzbereich nicht viel; die WLAN-Allgemeinzuteilung sieht 200 (23 dBm) beziehungsweise 1000 mW (30 dBm) vor.

Diese Leistung kann genügen, um dünnere Wände ohne Metallbauteile zu durchdringen oder einen Garten auf Sicht mit flottem WLAN zu versorgen. Der Bereich hat dabei auch große Vorteile: Die Wetterradarerkennung, die von Kanal 50 bis 144 regelmäßig für nervige Abschaltungen sorgen kann, ist in der SRD-Allgemeinzuteilung (Short Range Device) nicht vorgeschrieben. Auch sonst gibt es abgesehen von der Sendeleistung keine Einschränkungen für den WLAN-Betrieb. Zudem nutzen viele WLAN-Router und Access Points die Kanäle nicht bei ihrer Autokanalsuche, sodass der Bereich auch in dicht besiedelter Nachbarschaft oft noch frei ist – ein Segen für alle, die aufgrund voller WLAN-Kanäle im Schneckentempo surfen.

Um den Frequenzbereich rechtssicher nutzen zu können, müssen Sie Ihrer WLAN-Basis das Betriebsland in den Einstellungen mitteilen. Meist heißt diese Einstellung einfach "Land", gelegentlich aber auch "Regulatory Domain". Das ist wichtig, da diese Kanäle auch in anderen Ländern mit mehr Sendeleistung genutzt werden dürfen. Anbieterrouter und auch viele freie Modelle erledigen diese Konfiguration oft automatisch. Konfigurieren Sie Ihren Router falsch, haften Sie auch dafür. Wenn das der Hersteller tut, ist er dafür verantwortlich, dass die Grenzwerte eingehalten werden – außer Sie haben den Router aus dem Ausland in die EU importiert, dafür übernehmen Sie dafür die Verantwortung.

(amo)