WSL2-Passwort zurücksetzen

Beim Einrichten einer Linux-Umgebung im Windows Subsystem für Linux musste ich ein Passwort eingeben. Jetzt brauche ich es wieder, um Pakete zu installieren, habe es aber vergessen. Wie komme ich an das Passwort heran?

Auslesen können Sie das Passwort nicht, es aber über einen Trick zurücksetzen. Sie weisen die WSL-Distribution zunächst an, als Standardbenutzer nicht das übliche, beim Einrichten der Umgebung erstellte Konto zu verwenden, sondern das in WSL nicht deaktivierte Konto für den Systemverwalter "root" (zum Beispiel für ein installiertes Ubuntu). Dazu rufen Sie in einer Windows-Eingabeaufforderung folgenden Befehl auf:

ubuntu config --default-user root

Anschließend starten Sie die jeweilige WSL-Distribution. Es erscheint ein Befehlsprompt, der mit "root@" beginnt. Rufen Sie dort den Befehl zum Setzen des Passworts auf ( passwd ) und geben Sie als Parameter den Namen des Benutzers in der Linux-Umgebung an:

passwd peter

Wenn Sie nicht mehr wissen, welchen Namen Sie seinerzeit eingegeben haben, können Sie diesen finden, indem Sie die Datei mit allen Nutzerkonten in der Ubuntu-Umgebung auf dem Bildschirm ausgeben lassen ( cat /etc/passwd ). Ziemlich am Ende der Datei sollte sich ein Ihnen vertrauter Name finden.

Wenn Sie das Passwort wie beschrieben neu gesetzt haben, müssen Sie erneut einen Befehl in der Windows-Eingabeaufforderung absetzen, damit die Umgebung wieder mit dem eigentlich vorgesehenen Konto startet:

ubuntu config --default-user peter

Wählen Sie auch hier den Benutzernamen passend. Wenn Sie die Linux-Umgebung jetzt schließen und neu starten, sollte die für das erwähnte Benutzerkonto starten und Sie sollten per sudo geschmückte Befehle mit dem neu gesetzten Passwort aufrufen können.

(ps)